Así cayeron las cajas: sueldazos, escaso nivel de sus gestores, créditos dudosos, intereses personales, crisis...

Creo que son necesarias algunas puntualizaciones: Donde dice sueldazos, yo incluiría INMORALES y aceptados por los si buana nombrados exprofeso, en cuanto al "escaso" nivel de sus gestores, debería ser NULO NIVEL que es una mayor aproximación a la realidad; en relación a los créditos dudosos, de dudosos no tenían nada eran una certeza que resultarían fallidos en cuanto a lo de intereses personales, mejor me callo y de la crisis creada por ellos mismos con sus fantasticas jubilaciones anticipadas e indemnizadas, etc. etc. etc.