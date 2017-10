La Audiencia Nacional rechaza investigar la denuncia contra las "Edades del Hombre"

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado admitir a trámite la denuncia contra las exposiciones de Las Edades del Hombre y la Junta de Castilla y León por presunta falsificación de datos y financiación irregular, al no apreciar indicios de delito.



La denuncia presentada el pasado 20 de julio por el director del Museo del Libro "Fadrique de Basilea", Juan José García, recayó ante el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional cuyo titular, Ismael Moreno, ha decidido que no se aprecian hechos constitutivos de delito por lo que ha rechazado investigar la denuncia, según han informado fuentes de este tribunal.



El denunciante, propietario de la Editorial Siloé, hacía referencia a un posible fraude continuado en el recuento de visitantes a las exposiciones de arte sacro de Las Edades del Hombre, falsificación de datos oficiales y financiación irregular.



García denunció que en las cuentas de la Fundación "no aparecen los ingresos por entradas a las exposiciones" y puso en conocimiento de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) las "cuantiosas ayudas" económicas recibidas desde la Unión Europea a través de Fondos Feder para la restauración, con aportaciones de la Junta, del monasterio de Santa María, situado en San Bernardo (Valladolid) y que abrió en 2002 como sede de la fundación.



Por su parte, Las Edades del Hombre, atribuyó esta denuncia a "intereses personales y/o profesionales" del denunciante y dijo que "nada tienen que ver" con su actividad.



La fundación manifestó que los datos de las 22 exposiciones celebradas desde 1988 hasta la fecha "son reales y en ningún momento han sido falsificados ni modificados" y se presentan de forma regular ante el patronato y auditados externamente, señala la nota.E