Barcones promete «nuevos vientos» en la Comunidad con el Gobierno de Sánchez

La nueva delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones, agradeció ayer la confianza depositada en ella por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con quien señaló que se abre un tiempo nuevo en España que también traerá «nuevos vientos» a la Comunidad.

Barcones, tras confirmarse su nombramiento por el Consejo de Ministros, argumentó que en los últimos años ha tenido la posibilidad de recorrer la Comunidad, algo que la permite conocer las necesidades de los ciudadanos, especialmente de los que viven en el medio rural, «donde está la esencia de Castilla y León». También afirmó que entiende la política desde la proximidad, ya que «estando cerca de los ciudadanos, escuchando y viendo sus necesidades, es como mejor vamos a poder hacer políticas públicas para resolver sus problemas». Dejó claro que su compromiso es seguir trabajando desde la «cercanía» y afirmó que se dejará la «suela de los zapatos recorriendo la Comunidad. Además, resaltó que el despacho de la delegación siempre estará abierto a todos los ciudadanos y que en todo momento trasladará al Gobierno «las necesidades que tiene la Comunidad».

Barcones reconoció su deseo de empezar «este nuevo camino» desde Soria, con sus compañeros de Berlanga de Duero y del resto de los pueblos, «ya que son el reflejo de mi trayectoria política y de lo que será el nuevo Gobierno de España en Castilla y León, siempre pegado al territorio y a las personas, y siempre con vocación de servicio público para resolver los problemas de las personas». Además, aseguró que en breve comenzará a trabajar en la designación de los subdelegados y no descartó que la próxima semana se pueden conocer algunos nombres. A preguntas de los periodistas reconoció que el desarrollo de la Autovía del Duero (A-11) será una de sus prioridades y se mostró convencida de que el nuevo Gobierno será sensible con la necesidad de vertebrar el territorio.

Barcones también reseñó que asume un cargo de máxima responsabilidad, pero que supone un «honor» y un «privilegio» la confianza depositada en ella por Pedro Sánchez y Luis Tudanca, «que me han dado la posibilidad de trabajar en lo que más me gusta, en lo que me hace feliz, y que no es otra cosa que el servicio público». Por último, confesó que no se marca plazas y que su objetivo es trabajar cada día al máximo por el beneficio de todos los habitantes de la Comunidad.

Barcones tendrá que dejar su escaño por la provincia de Soria en las Cortes de Castilla y León, donde ejerce como viceportavoz del Grupo Socialista, pero no su puesto en la Dirección autonómica en la que desde el congreso de julio de 2017 es la ‘número dos’.