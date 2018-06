Campaña contra las agresiones sexuales: el agresor es el culpable

La Junta de Castilla y León presentó ayer en Valladolid una campaña para prevenir las agresiones sexuales, bajo el lema «Para! Respeta mi no. Respeta su no!», que está dirigida a concienciar a toda la sociedad, tanto hombres como mujeres, y con especial incidencia en los jóvenes, coincidiendo con el inicio de las fiestas locales y patronales en los pueblos de la Comunidad. La iniciativa hace hincapié además en recordar que la «culpa es siempre del agresor» tras conocer la primera encuesta sobre percepción social de la violencia sexual, elaborada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que concluye que el 40,9 por ciento de los hombres y el 33,4 por ciento de las mujeres considera que la responsabilidad para controlar el acoso sexual reside en la mujer acosada.

La Consejería de Familia, con la ayuda de la Federación para la erradicación de la violencia contra la mujer y la mujer (Fevimi), ha elaborado un folleto con pautas preventivas y de actuación ante situaciones de riesgo, ejemplos sobre las relaciones sociales y sexuales saludables basadas en el respeto mutuo y el consentimiento y orienta sobre qué hacer cuando se es testigo de un ataque.

De esta manera, hay consejos para la mujer como evitar situaciones de indefensión, vigilar su bebida para que no le añadan drogas, controlar el alcohol, tener un plan alternativo para llegar a casa y pedir ayuda «si la situación se complica». En caso de agresión, recomienda intentar mantener la calma, evitar los insultos y las súplicas, gritar o huir y resistirse. Tras el acoso, pide no lavarse ni cambiarse de ropa, acudir a un hospital o centro sanitario más próximo o la Policía y Guardia Civil.

También existe un apartado dirigido a los hombres al recordar que «un ‘sí’ quiere decir sí; un ‘no sé’, quizá en otro momento, y un ‘ahora mismo no lo tengo claro’ significa decir no». Precisa que ser agradable o dar conversación no supone querer algo; todas las personas tienen derecho a que se respete su libertad sexual y haberse enrollado el día anterior no supone querer tener una relación.ç

La consejera Alicia García aseguró que la campaña es una apuesta de la Junta, enmarcada en el modelo integral ‘Objetivo Violencia Cero’, por la prevención de las agresiones sexuales y por la concienciación a la sociedad y a los jóvenes del delito que suponen.

Además, subrayó que el mensaje es «claro» y «conciso» que va dirigida tanto a ellos como a ellas y que busca cinco grandes objetivos: motivar a la ciudadanía y, especialmente a los jóvenes, a rechazar cualquier tipo de comportamiento sexual que vaya en contra de la voluntad y dignidad de las mujeres en cualquier momento o situación.