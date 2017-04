Ciudadanos avisa de que no apoyaría la investidura de Mañueco si Herrera se va

Ciudadanos de Castilla y León tiene decidido que sus votos en las Cortes no servirían para investir como presidente de la Junta a Alfonso Fernández Mañueco en el caso de que, por el motivo que fuera, Juan Vicente Herrera deje el cargo antes de la finalización de la legislatura. Fuentes de la dirección de esta formación han sostenido que, pese a lo anunciado públicamente por el presidente actual, en el sentido de que agotará su mandato, no descartan el escenario de una marcha anticipada y el intento de aupar a la Presidencia de la Junta a Fernández Mañueco.

Ante esta hipótesis, Ciudadanos mantiene que los votos de sus cinco procuradores no servirían para investir a un candidato que no se presentó a las elecciones de 2015 como aspirante a la Presidencia de la Junta, sino únicamente como cabeza de lista por Salamanca. Este planteamiento de Ciudadanos carecerá de efectos si el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, cumple con lo que ha anunciado desde que informó de que no concurriría a la reelección como máximo dirigente popular, en el sentido de mantener su puesto al frente del Ejecutivo autonómico por respeto al compromiso adquirido con los ciudadanos hasta 2019.

"Me quedan dos años de contrato", ha llegado a sostener en varias ocasiones desde entonces, lo que reiteró el sábado mismo, en el día de su despedida como presidente del PPCyL, en el Congreso Autonómico celebrado en Valladolid.

En la rueda de prensa convocada hoy por esta formación, el portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, ha anunciado que en los próximos días enviará una carta al nuevo presidente autonómico del PP para "ver sus intenciones". Sobre la elección el pasado sábado de Fernández Mañueco, Fuentes ha insistido en que no ejercerán "de comentaristas" de un proceso interno del PP, más allá de "felicitar" al nuevo líder popular y observar el "nuevo escenario" que se abre para buscar las futuras negociaciones.

En materia presupuestaria, estas mismas fuentes de la dirección de Ciudadanos han informado de que el compromiso adquirido con la Junta de Castilla y León prevé la bajada del tramo autonómico del IRPF en lo que resta de legislatura, pero que la formación naranja hará valer ya en el próximo ejercicio. En concreto, la dirección autonómica de Ciudadanos sostiene que no apoyarán o se abstendrán ante un proyecto de ley de presupuestos para 2018 que no incluya para ese ejercicio una bajada del tramo autonómico del IRPF.

Ha sostenido que los incluidos en el pacto con la Junta para abstenerse en la próxima votación presupuestaria son unos "buenos acuerdos", que benefician "a todos los ciudadanos" y alejan a esta Comunidad de unos presupuestos de "mercadeo" con "grupos minoritarios". "Anteponemos a todos frente a unos pocos", ha sentenciado.

Sin embargo, Fuentes ha reconocido que el sentido del voto de su partido no estará condicionado si finalmente el PP llega también a acuerdos puntuales con el representante de la Unión del Pueblo Leonés en las Cortes, Luis Mariano Santos. Sobre si finalmente se abstendrán o votarán a favor de las Cuentas, el portavoz de Ciudadanos ha explicado que se abstendrán si la Junta se limita a incluir los 27 acuerdos firmados la pasada semana y podrían votar a favor en el caso de que las enmiendas parciales que realizarán sean aceptadas por el PP.