Clemente defiende estrategias a escala local para afrontar la despoblación

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

La despoblación creada por los gobiernos desde hace 5 décadas para acá ya no tiene solución para que la gente retorne a sus anteriores moradas donde hoy tendrían que gastarse muchos miles de euros en reparar y además en todos esos mieles de pueblos despoblados no hay medios de vida activos como supermercados, médicos, farmacias y demás medios de vida y si alguien volviera debería desplazarse varios kilometros para aprovisionarse de alimentos y demás necesidades para la vida; vivir hoy en solitario en esos pueblos no creo que sea muy agradable