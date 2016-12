La Comunidad pide que el déficit sea igualitario para las autonomías

efe | madrid

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, se mostró ayer partidaria de una senda de déficit igualitaria para todas las autonomías pero reclamó que se den a conocer las entregas a cuenta para poder elaborar los presupuestos de la comunidad. Del Olmo insistió en que mientras no conozca el alcance de las entregas a cuenta no puede elaborar los presupuestos de la Comunidad.

Después de reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica, la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León abogó por «el mismo esfuerzo» para todas las regiones de manera que este año a las autonomías se les permitirá un déficit del 0,7 por ciento del Producto Interior Bruto regional, mientras que para 2017 y 2018, será del 0,6 y 0,3 por ciento, respectivamente.

Asimismo, Del Olmo subrayó que durante la reunión pedirá a Hacienda que aclare el límite de deuda que puede contraer el Gobierno de Castilla y León y cuya estimación en el 19,8% del PIB regional, apuntó.

Por su parte, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ratificó ayer los objetivos de déficit de cada comunidad autónoma para este año y los tres siguientes, de modo que todas se adaptarán al 0,7 % del PIB en 2016, al 0,6 en 2017, al 0,3 en 2018 y al 0 (equilibrio) en 2019. Éste ha sido el resultado de las dos votaciones efectuadas, una para el techo de déficit de este año y otra para los objetivos de los tres próximos ejercicios. En ambos casos el voto favorable ha venido del Gobierno, de las comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Murcia) y de Canarias.

Así, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, se ha mostrado hoy satisfecha con que objetivo de déficit fijado para las comunidades autónomas sea igual para todas.

Después de la reunión del Consejo celebrada en Madrid, la consejera de Economía y Hacienda, en declaraciones a los periodistas, reconoció que se ha dado un «paso importante» aunque advirtió de que hay que tender «a una financiación más justa».

Ha señalado que el actual modelo de financiación autonómica le «va mal» a Castilla y León debido a que «si pierdes población pierdes financiación», por lo que ha reclamado que sea «más justa».

«Como era de esperar», según dijo la consejera, el Gobierno no comunicó las entregas a cuenta definitivas y no lo hará mientras no se hayan aprobado los presupuestos generales del Estado para 2017. Por eso, insistió en reclamarlas y poder concretar los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo ejercicio.