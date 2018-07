La consejera de Familia cree "provocador e inadmisible" que el Almazán haya fichado a los dos futbolistas leoneses de la Arandina nvestigados por presunta agresión sexual a una menor

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, considera «provocador» e «inadmisible» que el Almazán haya fichado a los dos exjugadores leoneses del equipo de fútbol de la Arandina (el astorgano Carlos Cuadrado Santos 'Lucho', y el berciano Víctor Rodríguez Ramos 'Viti') investigados por una presunta agresión sexual a una menor de quince años.

García se ha referido con esos calificativos al anuncio de la Sociedad Deportiva Almazán (Soria), del grupo VIII de tercera división, del fichaje de dos de los tres exjugadores de la Arandina investigados por una supuesta agresión sexual a una menor de 15 años.

Los tres jugadores, que pasaron tres meses en la cárcel, se encuentran en libertad condicional bajo fianza de 6.000 euros desde el pasado mes de marzo y, entre otras medidas, tienen una orden de alejamiento de mil metros de la denunciante, que sigue viviendo en Aranda de Duero. Para García es «provocador que se fiche a unas personas» cuestionadas por la presunta agresión a una menor. «Es inadmisible», ha concluido.

A este asunto se ha referido también la delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones, que ha señalado que el fichaje no era lo «más oportuno». precisó. «Desde luego, creo que lo más conveniente, cuando todavía no se ha resuelto el proceso judicial, era no fichar», apuntó.

El Almazán, que milita en el Grupo VIII de la Tercera División, comunicó la semana pasada, a través de las redes sociales, los fichajes del berciano Víctor Rodríguez ‘Viti’ y el astorgano Carlos Cuadrado ‘Lucho’, dos de los tres futbolistas investigados por la presunta agresión sexual.

Al ser una menor de 15 años el Código Penal lo considera abuso sexual aunque las relaciones hubieran sido consentidas. Tal y como señala el artículo 183 de esta ley penal, «el que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años», unas penas que aumentan si se ha empleado violencia o intimidación.

La Audiencia Provincial de Burgos decidió en marzo la puesta en libertad condicional bajo fianza de 6.000 euros a los tres jugadores, además de la prohibición de acercarse a la joven, que reside en Aranda, a menos de un kilómetro.