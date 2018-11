Las Cortes dan luz verde al órgano que comandará la 'vertebración' del territorio

Las Cortes alumbraron ayer, con el consenso de PP, PSOE y Podemos, la abstención de Cs y en contra del Mixto (IU y UPL), la ley por la que se crea la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación de Castilla y León, como un foro de encuentro al más alto nivel entre la Junta, que ostentará la Presidencia de la misma, y las entidades locales para tratar «asuntos de Comunidad» y similar al existente en España entre el presidente del Gobierno y los de las autonomías.

En el pleno, el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, desgranó el contenido del proyecto de ley por la que se crea la Conferencia como órgano de representación política entre la Junta y las entidades locales y expresó la voluntad de celebrar su sesión constitutiva en el primer trimestre de 2019. Además, la nueva norma regula el Estatuto de los concejales, que entrará en vigor tras las próximas elecciones locales, y el acceso a la información y regular el acceso y medios de comunicación a las sesiones de los plenos.

De Santiago-Juárez defendió que el lenguaje inclusivo recogido a través de enmiendas no se olvidó en el proyecto de ley porque hay un párrafo en tal sentido en la disposición de motivos y, aunque valoró el acuerdo de los grupos en la tramitación, afeó a la oposición no que no re recoja en la redacción de una proposición no de ley sobre los veterinarios.

LA UPL NO VOTÓ A FAVOR

El proyecto de ley, que ha cambiado el propio nombre de la norma por acuerdo de los grupos para denominase bajo la neutra fórmula de «Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación», llegó al plenario con 61 enmiendas vivas de las 119 que fueron registradas, de las que 37 fueron transaccionadas. De ese bloque pendiente, 16 corresponden al Grupo Socialista; 24, a Podemos; seis, a Ciudadanos; nueve, a IU y cinco, a UPL.De 61 enmiendas vivas de las 119 que fueron registradas, 37 fueron transaccionadas. Ninguna se aceptó por los ponentes del PP, con duras criticas de Juan José Sanz Vitorio a Ciudadanos y a UPL, por no votar a favor de la ley. Sin embargo, fruto de la negociación PP y PSOE presentaron una transacción, que supone la retirada correspondiente del Grupo Socialista, por la que los presidentes de las Juntas comarcales podrán asistir con voz pero sin voto, contar con un representante a propuesta de la FRMP y tener voz y voto en asuntos de la Conferencia que les atañan.