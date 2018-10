Las Cortes tumban una iniciativa pionera para la salud y la identificación sexual

EFE | VALLADOLID

Las Cortes han tumbado ayer con los votos en contra del Grupo Popular una iniciativa que instaba a la Junta a desarrollarcampañas de información y sensibilización en anticoncepción, salud y derechos sexuales entre jóvenes, inmigrantes y personas con diversidad funcional. El Parlamento autonómico ha rechazado también la posibilidad de exhortar al Ejecutivo a impulsar políticas activas de educación que favorezcan, desde la niñez con continuación en la adolescencia y juventud, las potencialidades de hombres y mujeres para poner en práctica conocimientos y actitudes relacionadas con el ejercicio de su sexualidad y derechos.

La iniciativa presentada en forma de proposición no de ley y defendida en el hemiciclo durante la sesión plenaria de hoy por la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Mercedes Martín, ha contado con otros cinco puntos a mayores, que igualmente no han visto la luz verde al no contar con el apoyo del PP. Los puntos pedían a la Junta que incluyera dentro de la cartera de servicios del Sacyl los anticonceptivos de última generación así como la creación de consultas específicas en el sistema público sanitario para atender los problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva.

Las razones que han motivado a la bancada popular a rechazar estos puntos de la iniciativa son que la Junta «ya está desarrollando» muchos de los aspectos que esta PNL ha pedido, como así ha argumentado la procuradora del PP Marta Maroto, quien, sin embargo, ha propuesto en su intervención modificar algunos puntos de la propuesta.

Mientras la procuradora popular ha manifestado que el sistema de salud de Castilla y León ya dispone de guías y protocolos destinados a ayudar a los profesionales a mejorar las prescripciones y seguimientos de los métodos anticonceptivos, por lo que, en todo caso, «simplemente habría que actualizarlos», el PP ha estado de acuerdo en impulsar estas campañas de anticoncepción, pero al no admitir el PSOE una votación por separado de esos puntos, ha motivado que los votos en contra del PP en el resto de puntos hayan provocado que toda la iniciativa haya decaído.

El Grupo Popular se ha postulado en contra de la creación de consultas específicas para atender estos problemas relacionados con la salud sexual, por considerar que «no hay necesidad» de ello al ya estar cubierto este problema en la Atención Primaria o, en su caso, en las consultas de los especialistas.

El resto de las formaciones políticas han expresado la necesidad de incidir dentro de los planes educativos en la «orientación sexual y reproductiva» entre los jóvenes, como defendió la procuradora de Ciudadanos Belén Rosado, mientras que su homóloga de Podemos, Laura Domínguez, ha lamentado que el problema de fondo es que en España existen líderes de partidos «de la nueva y la vieja derecha con mentalidad de los años ochenta».

Por otra parte, el PP ha defendido que la educación de cero a tres años siga en la Consejería de Familia frente a la petición de la oposición en bloque, que solicitaba que pase al departamento de Educación como en otras comunidades. La procuradora socialista Ana María Muñoz de la Peña denunció ante el Pleno que de los 920 centros de 0 a 3 años que existen en la Comunidad tanto públicos como privados sólo 171 están regulados al ser considerados escuelas infantiles. Además, quedó rechazada la propuesta de IU de reformar la Constitución para blindar las pensiones al IPC. PP y Cs abogaron por el debate y el acuerdo en el seno del Pacto de Toledo y el PSOE defiende las medidas del Gobierno