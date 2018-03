Cuatro detenidos de una misma familia en Palencia por simular ser cuidadores para estafar a ancianas enfermas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro miembros de una misma familia, vecina de Palencia, como presuntos autores de los delitos de detención ilegal, contra la Seguridad Social, estafa y apropiación indebida, ya que simulaban ser cuidadores para estafar a ancianas enfermas sin familiares directos a las que llevaban a su domicilio en la capital palentina. Una vez allí retiraban el dinero de las cuentas bancarias de sus víctimas y se quedaban con el importe de sus pensiones, incluso después de haber fallecido, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

En el registro efectuado en el domicilio de los arrestados se intervino gran cantidad de documentación y medicamentos cuyo consumo no es aconsejable para personas de edad avanzada. La investigación se inició a raíz de la denuncia por desaparición formulada por el sobrino de una de las víctimas en la que manifestaba que su tía, de avanzada edad, no se encontraba en su domicilio en Madrid y que no era capaz contactar con ella.

Los agentes iniciaron las gestiones para su localización, pudiendo determinar que la anciana había retirado efectivo en varias ocasiones en un cajero automático ubicado en Palencia.

En el transcurso de las investigaciones los agentes lograron identificar a las personas que supuestamente se habían llevado a la anciana hasta la localidad castellanoleonesa.



ATADA EN UNA HABITACION

Además, averiguaron que la mantenían retenida en una habitación de reducidas dimensiones, con las manos y la cintura atadas a la cama con un cinturón de sujeción y en estado somnoliento, presumiblemente tras la administración de barbitúricos. Esta familia, compuesta por un matrimonio y sus dos hijos, se dedicaban a captar a ancianas sin familiares de primer grado, a quienes llevaban a su domicilio con el pretexto de cuidarlas.

Posteriormente les iban retirando dinero de las cuentas bancarias, aprovechando su desvalimiento físico y mental, y quedándose con el importe de la pensión, incluso después de haber fallecido. En cuatro meses efectuaron diecisiete reintegros por un total de 8.800 euros. Mediante engaño lograban conseguir poderes notariales sobre sus propiedades e incluso que les nombrasen sus herederos, vendiendo las propiedades heredadas y obteniendo un gran lucro económico.

Tras identificar y localizar a los miembros de esta familia, los agentes procedieron a su detención. En el registro domiciliario de la vivienda en la que residían se incautaron de gran cantidad de documentación y varias cajas de medicamentos no aconsejables para el consumo por personas de avanzada edad.

Entre la documentación intervenida los agentes descubrieron poderes notariales y testamentaría que acreditaban la existencia de otras dos víctimas de esta familia, ya fallecidas, a las cuales les habían retirado la totalidad del efectivo de sus cuentas bancarias y puesto a la venta sus respectivas viviendas, obteniendo un beneficio económico de alrededor de 1.000.000 de euros.