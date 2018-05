Detienen a un pastor por el asesinato de la joven zamorana en Castrogonzalo

juanma de saá | zamora

Un hombre de mediana edad, cuya identidad no ha trascendido por el momento, permanece detenido en Benavente por su presunta relación con la muerte violenta de una joven de 33 años en la cercana localidad de Castrogonzalo, según fuentes oficiales consultadas por la agencia Ical.

La joven salió a pasar en la tarde de ayer y, ante la inhabitual tardanza y la imposibilidad de establecer contacto por teléfono, su hermana alertó a la Guardia Civil, que emprendió la búsqueda de inmediato, ya que determinó una «alta valoración de riesgo», y con la colaboración de vecinos del pueblo.

La alerta se expandió con rapidez mediante la utilización de las redes sociales y, a la una y cuarto de la madrugada, fue localizado el cadáver en un terraplén, a medio kilómetro del núcleo de población y con «evidentes signos de violencia», según confirmó García Bermejo. «Presentaba golpes muy significativos y violentos en la cara y el cráneo. Es una muerte violenta por los signos externos iniciales del cuerpo, no accidental», rubricó. La Guardia Civil intenta determinar si la muerte se produjo en ese lugar donde fue hallado el cuerpo o si la víctima «fue trasladada», según García Bermejo, quien también comentó que «el teléfono móvil de la víctima no daba señal pero todavía no se ha determinado si lo llevaba consigo».

Declaración

Apenas una hora después de que el subdelegado del Gobierno expusiera los hechos, se tuvo noticia de la detención de una persona que «se encontraba en el entorno» y que fue conducida al Cuartel de la Guardia Civil de Benavente para ser interrogada.

García Bermejo pidió «cuidado» a la hora de «establecer algún señalamiento o acusación», con la presunción de inocencia como principal argumento y confirmó que le estaba tomando declaración a ese individuo, sin descartar que pudiera llegar a hacerse un registro de su domicilio y sin validar ninguno de los muchos rumores generados, entre ellos, que puede tratarse de un vecino de Castrogonzalo.

En cualquier caso, salvo que de la declaración se desprendan datos que permitan cerrar el caso, la Ley prescribe un plazo de 72 horas para que el detenido pase a disposición judicial y, mientras tanto, continúan las diligencias oportunas, a la espera del informe del Instituto Anatómico Forense de Zamora, adonde fue trasladado el cuerpo sin vida de Leticia Rosino Andrés, natural de Tábara, aunque residía en Castrogonzalo con su pareja.

Joaquín García comentó que «se han rastreado las zonas de paseo habituales, que es por donde pasea todo el mundo» y agradeció las muestras de condolencia y afecto expresadas por personas e instituciones de toda la comarca de Benavente y Los Valles. Entre esas muestras de condolencia figura la declaración institucional del Ayuntamiento de Benavente, en la que se tildó de «indeseable y execrable» la muerte de Leticia y se expresó la «absoluta confianza» en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Igualmente, la presidenta de la Diputación de Zamora transmitió al comienzo del Pleno de ayer el pésame en nombre de toda la Corporación provincial.