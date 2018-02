Los empleados de Gamesa no se resignan y anuncian movilizaciones

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

La ventaja que tiene León sobre este tema es que en León no se cierra ninguna empresa... Y eso... como León NO TIENE EMPRESAS... todas se han ido a Valladolid. Luego, no se pueden cerrar.