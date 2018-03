El Estatuto de Autonomía cumple 35 años con la vista puesta en el futuro

Entre un 70 y 80 % de loeneses esta autonomía castellana nos da igual, nunca vamos a mover un dedo por ella, entre otras cosas porque es su autonomía, no se nos respetó y consultó, solo nos ha traido atraso, emigración, paro, ruina, robo de nuestra agua etc. Por tanto orgullo de ser leoneses vergüenza de lo otro. POr cierto lo de castellano-loneses, no es más que la "patita" de la intolerancia de estos 35 años. Los sentimientos no se legislan ni la dignidad.