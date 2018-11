Fallece por meningitis una joven de 17 años y la Junta activa el protocolo

efe | ávila

Una joven de 17 años ha fallecido por meningitis en el Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» de Ávila y, a pesar de que la aparición de nuevos casos por contagio es «improbable», la Junta ha activado el protocolo y establecido medidas profilácticas entre familia y compañeros de instituto. El delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, ha lanzado un mensaje de «tranquilidad y serenidad», ya que ha advertido de que «los posibles casos secundarios de esta enfermedad a partir de este primario son remotas».

Por su parte, el jefe de servicio territorial de Sanidad, Luis González Maroto, ha explicado que la joven acudió al hospital el pasado porque «se sentía mal», ya que los síntomas son similares a los de un catarro o una gripe, pero el miércoles volvió «con signos bastante más graves, ingresó en el hospital, estuvo en la UCI y falleció» a primera hora de la tarde del miércoles.

La Junta ha contactado con los familiares y personal y compañeros de instituto al que acudía la menor, así como con su entorno laboral ya que la joven trabajaba.

Según González Maroto, aún se está elaborando el protocolo porque «hay personas relacionadas con el centro educativo y laboral», si bien ha precisado que a «las más cercanas ya se les ha aplicado la quimioprofilaxis» y al resto se está todavía en la fase «de comunicación».

Los servicios de Epidemiología de la Junta han facilitado al centro educativo documentación para su traslado a padres de alumnos y profesores y mantiene un «estrecho» contacto con los responsables para atener sus demandas informativas, si bien la edad de la menor hace que la posibilidad de contagio entre sus compañeros sea «altamente improbable», según la Junta.

José Francisco Hernández ha insistido en que la aparición de otros casos secundarios de esta enfermedad a partir de éste primario es «remota» ya que su contagio no es fácil al precisar de un contacto directo, continuado y estrecho entre personas, siendo un patógeno que no puede vivir fuera del cuerpo humano al destruirse en el medio ambiente.

«Que nadie haga nada, porque las personas a las que se les aplique el protocolo, nosotros mismos nos ponemos en contacto con ellas y les entregamos un documento por escrito para que vayan con él a su centro de salud», ha explicado el jefe del Servicio Territorial de Sanidad.

Por una parte, se trata de medidas de quimioprofilaxis con «unos tipos de antibióticos que se les administra» y por otra, las personas que tengan que acudir a los centros de salud, deberán hacerlo con la cartilla de vacunación para ver si han sido vacunados previamente o no y si no, se produce «la vacunación en el propio centro de salud».

Ha aclarado que la meningitis es «una enfermedad que la tiene el 10 o el 15 por ciento de la población de forma asintomática; es un portador, pero que no presenta la enfermedad, pero sí la puede transmitir». Por ello resulta «tan importante» la vacunación -normalmente la meningitis C que se hace en España-, al mismo tiempo que ha subrayado la necesidad de tener el calendario vacunal «actualizado». En el caso de la joven fallecida, se está estudiando si estaba vacunada o no, pero hasta el momento no está «confirmado».