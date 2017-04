La Fiscalía implica a 21 personas en la trama eólica denunciada en Castilla y León

La Fiscalía anticorrupción ha presentado una querella por una trama eólica en Castilla y León, con 21 acusados por prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias en la instalación de parques eólicos, ante lo que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha ofrecido la máxima colaboración.



La noticia de la querella la desvelado hoy El Confidencial, que recoge que entre los acusados figura el exviceconsejero de Economía de la Junta Rafael Delgado, entre otros altos cargos como Alberto Esgueva, y directivos de las empresas que construyeron los parques, como Iberdrola o Collosa, en una trama en las que las comisiones desveladas sumarían en torno a los 80 millones de euros.



El anuncio de la querella, tras dos años de investigaciones de la fiscalía anticorrupción ante los datos aportados por la Agencia Tributaria, se refiere a hechos de hace once años, en el 2006, lo que le ha llevado al presidente de la Junta a pedir a la justicia a que "actúe cuanto antes".



Herrera, que ha inaugurado la feria de maquinaria agrícola de Lerma, en Burgos, ha insistido en que están a disposición de la justicia para aportar toda la documentación que se requiera, como han hecho hasta ahora; y ha reconocido que pude producirse en la administración publica algún caso "de actuación irregular", aunque ha defendido que la mayoría de los trabajadores públicos actúan con la máxima honradez en beneficio de los ciudadanos.



Herrera ha reconocido que "no es algo positivo que se confirmen esos indicios", aunque ha insistido en que su deseo es que actúe la autoridad judicial cuando tenga sobre la mesa todos los indicios y la documentación y "que las personas a las que se dirige la denuncia puedan contestar".



Para el presidente de la Junta de Castilla y León, la mejor manera de confiar en la justicia es "respetar los tiempos de la administración de justicia que ojalá sean rápidos para que el que haya incumplido la ley lo pague con las penas correspondientes".



Desde el PSOE, su líder en Castilla y León, Luis Tudanca, ha exigido la comparecencia de Herrera ante el pleno de las Cortes autonómicas "para dar explicaciones por la mancha de la corrupción del PP en la Comunidad".



"Si no va, le pido al señor Alfonso Fernández Mañueco -nuevo presidente del PP de Castilla y León- que le obligue a comparecer para apartarse de verdad de la corrupción de los gobiernos del PP", ha añadido Tudanca declaraciones a los periodistas en león, donde ha asistido a un acto del candidato a la Secretaria General del PSOE Pedro Sánchez.



"La trama eólica, la trama de la Perla Negra donde declarará la consejera de economía, la trama Gurtel donde es juzgado el exvicepresidente Merino...son ya demasiadas tramas aisladas de corrupción" en Castilla y León, ha argumentado Tudanca.



El líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha "tildado de escándalo y vergüenza" la "inacción y tolerancia" del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con la "corrupción", al bloquear la comisión parlamentaria creada para analizar la conocida como trama eólica en la Comunidad.



"Es un escándalo, una vergüenza y una cabronada -epíteto con el que el propio Herrera calificó los casos de corrupción el pasado jueves- que el PP de Castilla y León esté bloqueando, obstaculizando e impidiendo la lucha contra la corrupción, cercenando la Comisión de investigación, con el apoyo de Ciudadanos", ha sostenido en declaraciones a Efe.



Por su parte, el diputado de C's por Salamanca y miembro de la Ejecutiva nacional de ese partido, Pablo Yáñez, ha sostenido, a través de un tuit, que "a nadie le extraña que el PP de Castilla y León pudiera comportarse como el PP de Madrid o de Valencia".



En ese sentido, el procurador autonómico de Ciudadanos José Ignacio Delgado ha vuelto a pedir hoy que comience a funcionar en las Cortes de Castilla y León la comisión de investigación de la llamada "trama eólica".



Para el coordinador autonómico de IU, José Sarrión, "hace falta mucho cinismo" para seguir negando desde el PP que "hay corrupción" en la comunidad autónoma y, en declaraciones a Efe, ha criticado que los populares sigan con su "voluntad de encubrir" los casos de corrupción con "el bloqueo de la comisión eólica" en las Cortes.



Finalmente, el portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, ha precisado a Efe que no hay ningún imputado en la supuesta trama eólica de la Comunidad que sea afiliado a ese partido y ha pedido dejar a la justicia trabajar antes de abordar el asunto en el parlamento.



De la Hoz ha precisado que no se trata de un caso de malversación de caudales públicos ya que los 80 millones de los que habla la querella de la fiscalía anticorrupción son "de comisiones y pagos entre particulares" y no de dinero público.