Funcionarios de 35 horas en verano

Agencias | VALLADOLID

Los sindicatos UGT y CC OO han alcanzado un principio de acuerdo con la Junta para que los empleados públicos bajen a las 35 horas en julio, agosto y septiembre, dos horas y media menos semanales, para fomentar la conciliación laboral y familiar. Así lo han detallado ayer en rueda de prensa ambos sindicatos que han enmarcado esta reivindicación dentro de la de volver a las 35 horas semanales durante todo el año, después de que desde 2012 los empleados públicos de la Junta pasaran a trabajar 2,5 horas más a la semana hasta las 37,5, debido a la crisis.

La reducción de jornada en verano se realizaría en función del sector donde el trabajador desarrolle su labor, y en la mayoría de los casos, siempre que se pueda, el empleado entrará media hora después o saldrá media hora antes de su puesto de trabajo al día durante estos tres meses, lo que supone una bajada de dos horas y media a la semana.

Para trabajadores públicos cuya jornada laboral está estructurada por turnos, como es el caso de los médicos y todo el personal sanitario, esta acumulación de horas se traducirá en tres días de descanso, uno de ellos que podrán utilizar en diciembre de 2018 y dos durante el año 2019, según ha explicado ante los medios la coordinadora del área publica de CC OO, Ana Rosa Arribas.

Además, desde ambos sindicatos han destacado que estos tres días que se les acumulan a los empleados públicos que trabajan turnos como compensación, serán sustituidos por otros trabajadores contratados para ello.

Así será la aplicación

Las centrales sindicales están pendientes de que la Consejería de Presidencia envíe un documento con su propuesta antes de la reunión prevista para mañana. La petición de los sindicatos es que el horario laboral para el personal de la Función Pública en el periodo estival se reduzca 2,5 horas a la semana, hasta las 35 horas, por lo que se permitirá que los trabajadores entren media hora más tarde o salgan 30 minutos antes.

En cuanto a la plantilla de Sanidad y Servicios Sociales, con turnos rotatorios y nocturnos, la compensación será con el disfrute de tres días (uno, entre el 22 de diciembre y el 15 de enero y otros dos, a lo largo de 2019). Además, responsables de los dos sindicatos resaltaron que hay un compromiso con la Junta para que las reducciones y las acumulaciones en Atención Primeria serán sustituidas por personal o compensadas.

La secretaria general de Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGTCyL, Carmen Ámez, aseguró que el objetivo que persiguen ambos sindicatos —junto a Csif— es lograr el restablecimiento de la jornada laboral ordinaria en 35 horas semanales. De ahí la solicitud de una reunión con la nueva delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, para que traslade al Ejecutivo central la necesidad de derogar la Ley 2/2012 aprobada por Partido Popular. También han demandado una reunión con la consejera de Hacienda y Economía, Pilar del Olmo, para hacer un seguimiento del gasto y así poder cumplir el objetivo de déficit pactado.

Amenaza de movilizaciones

La coordinadora regional del Área Pública de CC OO, Ana Rosa Arribas, anunció que de no conseguir ese objetivo habrá movilizaciones en otoño. «No vamos a renunciar a nuestras reivindicaciones y si el Gobierno no cede nos manifestaremos porque no podemos mirar a otro lado, aunque ahora les daremos los cien días de gracia», expresó.

UGT y CC OO se felicitaron por los avances logrados en el sector público desde el año 2015 y las «mejoras sustanciales» en el operativo de incendios forestales, donde no ha habido cambios desde 2007. A partir de esta nueva campaña, todos los trabajadores del operativo de incendios —fijos discontinuos— pasarán a tener un mínimo de seis meses de empleo al año, aunque ese periodo se ampliará, en algunos casos, a 9 meses e incluso a 12 meses. Además, se ha creado empleo neto con la contratación de 54 empleados para las unidades nocturnas en todas las provincias de la región.

El responsable autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Carlos Julio López, abogó por «dar futuro» y «viabilidad» a 300 puestos del sector público de la Junta para años venideros con el personal encargado de la vigilancia en las torres de control, que supone el 40 por ciento del operativo público de incendios. «Queremos que este personal siga prestando su trabajo al menos durante seis meses al año en otros puestos, una vez que su labor se realice con medios tecnológicos», precisó.

El secretario de Acción Sindical de FeSP de UGT, Tomás Pérez, valoró estos acuerdos con la Junta en materia de empleo al ser puestos de trabajo en el ámbito rural, el más afectado por la despoblación y la falta de oportunidades. «Queda mucho por mejorar pero hemos logrado casi 4 millones de euros para el sector forestal y hablamos que esto es un acuerdo de principio, no de final», sentenció.

Otra de las demandas de ambos sindicatos es recuperar el 5 por ciento del recorte de la paga extraordinaria que se perdió en 2012 y luego se consolidó. «El sector público ha sido el más desfavorecido a raíz de la crisis económica, con las dos reformas laboraes, y queremos recuperar nuestros derechos», aseveró Ámez.

Las mayores complicaciones se sitúan ahora en el ámbito educativo, donde existen varios niveles como Primaria, Secundaria y Educación Especial, por lo que hay diferencias en el horario lectivo y guardias. «Lo que nos proponen es insuficiente porque está por debajo de la mitad de lo que pedimos y habrá que esperar a hablar con la Consejería de Hacienda para ver si se desbloquea algo más de dinero», explicó Arribas.