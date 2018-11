De los halagos a los reproches por colgarse la medalla de la venta de Vestas

Comenzaba la sesión plenaria de hoy con el cruce de halagos entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, por la consecución de un acuerdo para la venta de Vestas, que luego se han tornado en reproches por colgarse esta medalla.

Mientras Herrera y Tudanca han abierto sus intervenciones en el hemiciclo con sendos agradecimientos tanto a la ministra de Industria, Reyes Maroto, como a la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, por conseguir esta venta, ya en el debate de las interpelaciones socialistas y populares se han enzarzado por subirse al podio de esta carrera.

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, interviene en el Pleno. RUBÉN CACHO

Aún en el turno de preguntas orales, la consejera de Economía y Hacienda ha asegurado que con la venta de Vestas la localidad leonesa de Villadangos del Páramo se convertirá en un "polo industrial del sector del metal referente para todo el noroeste de España". En este sentido, la consejera ha reconocido que la provincia leonesa sí que tiene "problemas" relacionados con la "despoblación e incluso con la desindustrialización" que la Junta está "trabajando para corregir" mediante este tipo de acuerdos o con la modificación del plan de reindustrialización de las cuencas mineras.

La consejera ha valorado la "intensa colaboración" que ha habido estos meses entre el Ministerio de Industria y la Consejería homóloga de la Junta que ha conseguido "en un plazo relativamente corto" dar una solución a la deslocalización de la planta de la multinacional danesa Vestas en León.

Sin embargo, ya en el periodo de interpelaciones, el procurador socialista Pedro González Reglero ha endurecido el tono respecto a esta venta de Vestas y ha catalogado de "política barriobajera" las acciones llevadas a cabo por la consejera, a quien ha acusado de haber querido "boicotear" la firma de este acuerdo entre el grupo inversor y Ministerio al pedir a los sindicatos de la Comunidad que no lo rubricaran. Esta acusación pronunciada por el procurador socialista desde el atril ha causado la reacción de la consejera, quien además de catalogarla de "mentira", también ha manifestado que a ella le "da igual quien quiera colgarse la medalla" de la venta de Vestas.

Sobre esta reunión para la rúbrica del acuerdo, del Olmo ha explicado que si la Junta no acudió a ella es porque "no fue invitada" a esta firma, lo que no merma su "satisfacción" por la consecución de la venta de la planta dedicada a los generadores eólicos y la inversión que esta tiene prevista para la zona. "No soy ninguna rastrera y debería hacérselo mirar, pues las descalificaciones no le van a llevar a ningún sitio", ha clamado del Olmo en el hemiciclo en referencia a las acusaciones del procurador socialista antes de reiterar sus agradecimientos al Gobierno de España y al Ministerio de Industria por su trabajo en la venta de Vestas, en el que la Junta "también ha trabajado", ha sentenciado.

El procurador socialista Pedro Luis González Reglero ha tachado de "barriobajera, ruin y mezquina" la "rabieta de niña pequeña" que, a su juicio, cogió la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, al conocerse este lunes por parte del Ministerio de Industria la solución para Vestas, mientras que ésta ha insistido en que lo relevante es el resultado para los trabajadores, aunque ha acusado a los socialistas de aprovecharse de esta situación "de mala manera".

El cruce de acusaciones se ha producido durante el debate de una interpelación socialista en materia de industria, en este punto del orden del día del Pleno el procurador socialista ha destacado que la consejera "fumaba en pipa" cuando se firmaba el acuerdo sobre Vestas en Madrid.

"Intentó maniobrar por detrás para que los sindicatos en la Comunidad no firmaran y lo hicieron los sindicatos a nivel estatal", ha manifestado González Reglero, quien se ha mostrado convencido de que ahora la consejera de Economía y Hacienda "intentará desacreditar" el trabajo del Gobierno.

De este modo ha acusado a Del Olmo de querer "boicotear" por "bajura política" la presencia de algún ministro en la planta de Vestas y ha tildado de "esperpento" el viaje que la consejera realizó a Bruselas para "europeizar" el conflicto. "Eso sí que fue vergonzoso y lamentable".

Por último ha reclamado a la Junta que cese de "poner palos en la rueda" y de "elevar la patada hacia arriba" para luego "intentar colgarse medallas". "Eso es de poco estilo político, de bajura política", ha concluido.

Ante estas descalificaciones Del Olmo ha asegurado que todas las afirmaciones realizadas por el procurador socialistas son "mentiras", tras lo que ha considerado que con sus palabras "hace un feo" al Ministerio de Industria y, más en concreto, a su titular, Reyes Maroto, ya que, como ha destacado, ella es "plenamente consciente" de con quién ha trabajado.

"Yo no voy a entrar en polémicas porque lo importante es llegar al resultado que hemos llegado y me da igual quien se cuelgue la medalla", ha destacado, tras lo que ha reivindicado que la Junta tenía que haber firmado el acuerdo que se rubricó ayer con el inversor y no fue citada. "Evidentemente no fuimos invitados y por eso no pudimos firmar ese acuerdo que supone el fin del conflicto de Vestas".

"Yo no soy rastrera", se ha defendido Del Olmo, quien ha señalado que "otros" sí lo son al pedir información para usarla después. "Debería hacérselo mirar, decirle que sus descalificaciones no le van a llevar a ningún sitio y le va a mantener ahí donde está, en la oposición", ha aseverado.

De este modo ha defendido que desde la Junta no se han hecho fotos con el inversor a pesar de conocerle "desde hace mucho tiempo". "Hay gente que se hace fotos sin conocerse de nada", ha señalado.

Por último, Del Olmo ha querido agradecer "enormemente" el esfuerzo realizado por el Gobierno central, aunque ha considerado que se debería reconocer también el esfuerzo que se ha hecho desde la Junta.

Para cerrar su intervención Del Olmo ha recordado que el Plan para el polígono de Villadangos del Páramo es para que este centro "siga creciendo" y que se convierta así en el polo industrial del sector metalúrgico del noroeste de España, como señaló en respuesta a una pregunta planteada por el procurador de UPL, Luis Mariano Santos.