Herrera carga contra Montoro y le culpa de tener que endeudarse en los presupuestos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha afeado hoy al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que parezca adherido y defienda el modelo de financiación autonómica vigente, y le ha conminado a "reconocer que es injusto y debe modificarse".

"Todos los presidentes autonómicos fuimos victimistas", ha ironizado Herrera en su comparecencia ante los medios de comunicación para presentar el proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2017 y en relación a la última Conferencia de Presidentes en la que acordaron acometer ya la reforma del modelo de financiación.

Preguntado por la apelación al victimismo que realizó ayer el ministro en el Senado, el presidente autonómico ha recordado que en los últimos años han defendido la argumentación dada por Montoro para aplazar la reforma del sistema de financiación, hasta que se superara la crisis, pero "ahora parece que se adhiere al modelo de 2009", ha lamentado.

"Debería ser el primero en reconocer que es injusto y debe modificarse", ha añadido Herrera, quien ha detallado que en 2017 la diferencia entre lo que recibirá Castilla y León del Estado y lo que dedicará a las tres consejerías más sociales de su Ejecutivo presenta un desequilibrio de 277 millones de euros, que le llevan de nuevo a tener que recurrir al endeudamiento, porque ha insistido en que no está "dispuesto a recortar" en los servicios esenciales.

"El que dice la verdad ni peca ni miente, son hechos contundentes. Hechos son amores y no buenas razones", ha puntualizado el presidente autonómico sobre sus críticas al modelo de financiación y a la infrafinanciación del Estado, aunque ha descartado el envolverse "en el memorial del agravio" o en la reclamación de la denominada "deuda histórica". En su opinión, con estas vías de reclamación "no se construye nada", pero se ha mostrado partidario que este tipo de argumentos "se analicen y se tengan en cuenta" en el proceso de reforma abierto, en cuya primera fase trabaja ya el grupo de expertos convocado por el Gobierno.

Herrera ha rechazado que el incremento que experimenta el proyecto de ley de Presupuestos para 2017, del 4,57 por ciento, pueda utilizarse como argumento contrario a las reivindicaciones de Castilla y León para una mayor financiación procedente del Estado. "No tiene nada que ver", ha recalcado.

Herrera ha puntualizado que en la comparativa que realiza la Junta entre las transferencias del Estado y el gasto en Educación, Sanidad y Servicios Sociales no se incluyen otros gastos que, legalmente, también tienen que estar suficientemente financiados y que no lo están, como el mantenimiento de las infraestructuras y del patrimonio artístico, entre otras materias.

"No somos unos manirrotos", ha insistido Herrera para defender a los dirigentes de las diferentes comunidades autónomas en un momento de "caída bestial de los recursos públicos", aunque en ese momento ha reconocido que también "habrá quien se lo ha llevado a su casa", en referencia a los casos de corrupción conocidos en los últimos meses.

En una contestación posterior a otra pregunta, el presidente de Castilla y León ha añadido sobre sus palabras hacia Montoro: "No me voy a meter en más berenjenales, bastante me he medito ya opinando sobre el señor Montoro"