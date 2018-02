Herrera se muestra tajante: «Lucharé por mantener todos los puestos de trabajo»

agencias | valladolid

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha garantizado que el Ejecutivo regional luchará para mantener la actividad productiva y los puestos de trabajo en situaciones como a las que se enfrentan las empresas Isowat Made ante el ERE extintivo en Medina del Campo (Valladolid) o Siemens-Gamesa tras el anuncio de cierre en Miranda de Ebro (Burgos).

Herrera respondió de este modo a una pregunta planteada ante el Pleno por el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión (IU), quien ha tachado de «tremendos» estos anuncios que «ahondan aún más en la crisis social».

Ante esta cuestión el presidente de la Junta ha destacado que Castilla y León es la única región de España que cuenta con un instrumento «claro y ordenado» para enfrentarse a problemas de cierre de empresas con la coordinación de la Fundación Anclaje. Así, ha informado de que ayer se constituyó el grupo de trabajo para abordar la crisis de Isowat Made con el objetivo principal, al igual que en el aso de Siemens Gamesa, de mantener la actividad económica y el empleo. «Estamos examinando, en contacto directo con los empresarios, las circunstancias y posibles soluciones», ha aseverado Herrera, quien ha destacado que existen acciones para impulsar la competitividad de las plantas o herramientas financieras ante un problema de liquidez. «Instamos a los titulares a analizar alternativas y en si mismas no consentir el abandono de esas instalaciones buscando otro propietarios», ha concluido.

Empresarios simpáticos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha defendido hoy las actuaciones realizadas por su Ejecutivo para tratar de reconducir las crisis empresariales de los últimos años y ha afirmado que la clave no está en la simpatía o antipatía de los empresarios sino en su compromiso. «Aquí no hay empresarios simpáticos o no, los hay comprometidos o no comprometidos», ha sentenciado.

Por otro lado, Juan Vicente Herrera, culpó al secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, de hacer «demagogia fácil» con sus críticas al sistema de pensiones y apuntó al PSOE y al ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero como «único» impulsor de los fondos privados. Herrera ha respondido de este modo a una pregunta planteada ante el Pleno por el líder socialista, quien ha recordado las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien, como ha destacado, ha recomendado a los ciudadanos que «ahorren» para complementar las pensiones y la educación.

Alusiones al himno

«No se si podemos esperar mucho de Rajoy que cree que poner letra al himno de España debe ser indispensable para que la familias lleguen a fin de mes», ha destacado Tudanca, una aseveración que ha sorprendido a Herrera quien ha asegurado en el debate parlamentario que no esperaba que el socialista introdujera en el mismo la última actuación de Marta Sánchez.

Así, Herrera ha recordado que en 2010 fue un gobierno socialista en que decidió «congelar» las pensiones, un año en el que, como ha recordado el presidente, Tudanca ocupaba un escaño como diputado por Burgos.