Herrera quiere seguir al frente del PP pero no será ya más veces candidato a la Junta

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha insistido hoy en que no será el candidato autonómico en los comicios del 2019 aunque ha sostenido que "no hay nada descartado" sobre su continuidad o no al frente del PP en esa Comunidad.

En una entrevista en el programa "Más de Uno" de Onda Cero, que dirige Carlos Alsina, Herrera ha reconocido que está "apurando sus últimos años" y que no será "candidato en el 2019", aunque no ha desvelado si seguirá al frente del PP de Castilla y León tras el congreso autonómico que se celebrará en torno "al inicio de abril".

La entrevista ha tenido como trasfondo las declaraciones que Herrera hizo en esta misma emisora el 26 de mayo del 2015, tras las elecciones autonómicas, en las que afirmó que si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se "mira al espejo" y consideraba que tenía que ser el candidato a las elecciones generales tenía toda la legitimidad para serlo. Ahora el espejo es el del propio Herrera, en el que se mira y sin "autocomplacencia" se ve "feo y mayor", ha ironizado, aunque ha sostenido que procura tener el "Cristasol a mano y procura tener el espejo limpio".

Preguntado sobre el próximo Congreso nacional de su partido, sólo ha garantizado que apoyará "la candidatura de Mariano Rajoy", y no ha querido pronunciarse sobre si debe continuar la actual secretaria general María Dolores de Cospedal y compatibilizar el cargo con el de ministra de Defensa. Sí ha defendido Herrera que se pueden compatibilizar cargos en el partido e institucionales, y en esa línea ha afirmado que está "muy satisfecho" con el trabajo que está haciendo Alfonso Fernández Mañueco como secretario general del PP en Castilla y León y a la vez alcalde de Salamanca.

A juicio de Herrera, Rajoy "ya ha señalado que Cospedal había cumplido estrictamente" y a su "satisfacción" con la secretaria del PP y la presidencia de Castilla-La Mancha, y ha sostenido que es Rajoy quien tiene "más claves" en este asunto. No obstante, Herrera ha alabado la "finura, sensibilidad e inteligencia" de Cospedal al frente de Defensa.

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP autonómico ha afirmado que a su juicio en el Congreso nacional de su partido "no va a haber demasiado debate de personas" sino sobre las grandes cuestiones relacionadas con el futuro de España "del modelo constitucional y de profundización en el modelo autonómico".