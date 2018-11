Herrera urge a reformar la financiación y Sánchez dice que no es el momento

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha urgido hoy al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a una reforma "perentoria, imprescindible y necesaria" del modelo de financiación autonómica, a lo que Sánchez ha respondido que "no es el momento" por el actual "bloqueo en los acuerdos de Estado".



En rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Herrera ha valorado que Sánchez haya sido "absolutamente claro y franco" y le haya traslado, con sinceridad, su pesimismo a un impulso inmediato de esta reforma.



No obstante, Herrera ha insistido en que de esa reforma dependen la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales y ha pedido al presidente de Gobierno que, cuando se acometa, se incluya un estudio donde se revise el peso de los grupos de edad y se cree uno para mayores de 85 años, en línea con el envejecimiento de la población en Castilla y León.



Pese a esa falta de compromiso en la financiación, Herrera ha admitido que se va con la impresión de que "se abre un nuevo tiempo" con "visitas y contactos inmediatos" con algunos ministerios del Gobierno.



Herrera también ha pedido que se incorpore la dependencia a la reforma de la financiación autonómica y ha pedido un reparto de costes del 50 por ciento Estado-Comunidad Autónoma en lo que es el gasto público.



El responsable de Castilla y León ha admitido que Sánchez ha sido más optimista entorno a la estrategia del reto demográfico, que ambos han considerado un "problema de Estado".



En este sentido, Herrera ha defendido una fiscalidad especial para los núcleos rurales que mejoren el régimen tributario de las empresas ubicados en ello y la creación de un fondo específico de desarrollo territorial con medidas para jóvenes de acceso a la vivienda.



Herrera también ha anunciado que la próxima primavera se aprobará un programa que se llama "Aulas conectadas" para el desarrollo de la banda ancha en los colegios públicos de la región.



Además ha solicitado a Sánchez que "no deje de defender ante la Unión Europea" los fondos referidos a política de cohesión, la despoblación y la Política Agraria Común (PAC).



Sobre este último tema, el presidente autonómico ha informado de que el Gobierno se había comprometido a la "defensa firme" del actual proceso de reforma de la PAC.