IU estudia elevar a la Fiscalía las conclusiones de la comisión de cajas

El portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión (IU-Equo), se plantea elevar a la Fiscalía las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de las cajas al entender que existen «objetos punibles», pero también mantendrá la «batalla judicial» en tres procesos en los que está personada la formación de izquierda. «Ha arrojado poca luz y ha puesto de manifiesto lo que ya se conocía», resumió Sarrión en una rueda de prensa para presentar las conclusiones de la comisión de las cajas, una vez que ha cerrado sus trabajos, tras escuchar a más de 60 comparecientes, y abrir el periodo para la elaboración de las conclusiones que se deben aprobar en un pleno de las Cortes.

El parlamentario calificó de «escandaloso» que ninguno de los comparecientes que «ha desfilado» por la comisión, entre ellos expresidentes de las entidades y de las comisiones de control, haya asumido ninguna responsabilidad ante una gestión financiera «irresponsable e inepta» que «ha hundido» a las cajas. Respecto de las responsabilidades políticas, no dudó en situarlas en PP y PSOE, partidos mayoritarios que nombraron consejeros a los órganos directivos, con un criterio, en su opinión, «sin un interés social y sin un conocimiento» en la materia que ha motivado la extinción de las cajas, a los que estimó que hay que inhabilitar para cargos públicos. «O nombraban mal o no hicieron un seguimiento», advirtió, convencido también de la responsabilidad de la Junta por la «dejación de funciones» y las competencias atribuidas en la Ley de Cajas de Castilla y León. También, tildó de «cínico» que PP y PSOE no asuman que ellos propusieron a determinadas personas para puestos en órganos directivos.

Sarrión afirmó que van a «estudiar despacio» las conclusiones y añadió que se plantea su traslado a la Fiscalía, aunque señaló que están personados en los casos de las prejubilaciones de directivos de Caja Segovia, los créditos a quien fuera presidente de Caja España Santos Llamas y el Torreón de Lozoya, sobre los que advirtió de que van a seguir dando «batalla».

Igualmente, tachó de «vergonzoso» que los delitos de corrupción prescriban a los cinco años, una de las razones por las que el presidente de la comisión de las cajas, Manuel Mitadiel, se mostró reaccio a llevar las conclusiones a la Fiscalía.