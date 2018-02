Juan Vicente Herrera reclama pagos directos de la UE en la nueva PAC

efe | valladolid

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, reclamó ayer una política agrícola común (PAC) con pagos directos financiados íntegramente con fondos europeos mientras que dos eurodiputados de su mismo partido, el PP, han expresado su desconfianza ante la reforma propuesta por la Comisión Europea. Juan Vicente Herrera, ante comunicación de la Comisión Europea para la nueva reforma de la PAC a partir de 2020, ha insistido en la necesidad de que se afiance como instrumento para la política europea.

En la apertura de la jornada sobre La nueva PAC. Una oportunidad para el desarrollo para Castilla y León, Herrera ha requerido ante las negociaciones que se abrirán una «posición de comunidad» y ha instado a los grupos sociales y económicos castellanos y leoneses a un acuerdo. Juan Vicente Herrera, en su intervención se he referido a la salida del Reino Unido de la UE y su negociación que, para él, «no será pacífica» y ha recordado que se trata de un contribuyente neto, por lo que tendrá una repercusión en los ingresos de la Unión. Por ello, Juan Vicente Herrera ha abogado por blindar en el futuro marco europeo todo lo que afecta a la PAC y que, en primer lugar, se mantenga la financiación y, en segundo lugar, que se dirija únicamente a los sectores agrarios y al alimentario.

Juan Vicente Herrera se ha mostrado en principio de acuerdo con un nuevo modelo que refuerce el principio de subsidiariedad en favor de los Estados miembros, lo que se materializará en el plan estratégico que cada Estado estará obligado a presentar, pero siempre que «no suponga una renacionalización de la política agrícola, ni ponga en riesgo el marco único».

Dudas de financiación

También ha advertido que el nuevo marco también genera dudas acerca de la financiación y ha señalado que Castilla y León no entendería que los pagos directos no estuvieran financiados al cien por cien con presupuesto europeo, pues eso implicaría diferentes velocidades de aplicación de las políticas en función de la capacidad presupuestaria de cada Estado. Se ha mostrado partidario de mantener la actual estructura de la PAC, basada en dos pilares, por una parte las ayudas y los mercados y por otra el desarrollo rural, y ha insistido en que Castilla y León es partidaria de que las ayudas directas deben seguir garantizado una parte de la renta agraria protegiendo a los sectores vulnerables y contribuyendo al mantenimiento el medio ambiente.

Ante la nueva reforma que se ha abierto con las propuestas de la Comisión Europea, dos eurodiputados del Grupo Popular, Esther Herranz y Agustín Díaz de Mera, han criticado el momento en que se han lanzado las propuestas, en algunas de las cuales han advertido indicios de «renacionalización» de PAC. Esther Herranz ha criticado «las prisas» de la Comisión Europea para negociar una nueva reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que se implantará a partir del 2020, a pesar de algunas incertidumbres actuales como la negociación de la salida del Reino Unido.

Esther Herranz ha advertido que no entiende «las prisas» cuando aún no se conocen en qué términos se producirá el «brexit» que supondrá un «hueco» en los presupuestos comunitarios de 13.000 millones de euros, y ha indicado que la Comisión con su comunicación sobre la nueva Pac ha abierto un debate en un momento que no es el más favorable.

También ha recordado que en mayo de 2019 habrá elecciones al Parlamento europeo, lo que a su juicio supone una nueva «incógnita» en el debate abierto por la Comisión Europeo.

Además ha puesto en duda que la comunicación de la Comisión sobre la nueva reforma no conlleve una «renacionalización» de las ayudas y ha insistido en que se debe garantizar que las ayudas de la Pac se destinen a acciones en favor del sector primario, y no se deriven a otras acciones.