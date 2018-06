La Junta implanta las 35 horas entre el 1 de julio y 30 de septiembre para funcionarios

La Junta de Castilla y León implanta la jornada de 35 horas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre para los empleados públicos que no trabajan en turnos —los de la Administración general e institucional— como una medida de conciliación de la vida laboral y familiar. El personal de sanidad y servicios sociales que trabajan a turnos podrá disfrutar de tres días a partir del 22 de diciembre con sustituciones lo que supondrá un coste para las arcas autonómicas de ocho millones este año.

El vicepresidente y consejero de la Presidencia y Función Pública, José Antonio de Santiago-Juárez, firmó ayer el preacuerdo con CCOO y UGT —Csif se ha desvinculado— y las tres partes abogaron por que a partir de 2019 se vuelva a las 35 horas, después de que se ampliara a las 37,5 con las medidas puestas en marcha por la crisis. También se recoge que la reducción de la jornada en periodo estival será el próximo año del 1 de junio al 30 de septiembre.

De Santiago-Juárez garantizó, durante la presentación del preacuerdo junto a Carmen Ámez (UGT) y Ana Rosa Rivas (CCOO), que ningún trabajador se quedará «descolgado» y que el beneficio de las medidas de conciliación será para los 86.000 empleados públicos de la Comunidad, si bien cada uno con sus peculiaridades.

Así, la jornada de 35 horas será para los empleados que no trabajan en turnos, es decir los que prestan sus servicios en la administración general e institucional, mientras que los que sí trabajan en turnos, como el personal sanitario y de servicios sociales, podrá contar con 3 días, a disfrutar el primero el 22 de diciembre y el resto a partir del 15 de enero de 2018.

Los tres días de libranza serán con sustituciones, lo que conlleva un coste de 8 millones este año, que se ampliará a 11 en 2019 para un total de cinco días. En el caso de educación, con horarios dispares entre educación primaria y secundaria, se suprimirá una hora a la semana, pero será la Mesa Sectorial la que regule como se realiza.

De Santiago-Juárez recordó que lo firmado ayer parte del acuerdo marco suscrito por las partes en 2015 para abordar la recuperación de derechos perdidos por la crisis por parte de los empleados públicos y con la aspiración última de recuperar las 35 horas semanales, que «siempre ha apoyado la Junta».

«Cuando se pueda abordar se hará de forma inmediata, hoy no es posible», aseguró el consejero de la Presidencia y Función Pública, en referencia a que las 37 horas es norma básica y el Gobierno tendrá que retirar ese artículo, algo que añadió que van a pedir al nuevo Gobierno como ya hicieron al anterior ministro del ramo, Cristóbal Montoro. También, explicó que si este acuerdo no ha sido «más ambicioso» es porque hay que cumplir con el objetivo de déficit y hay que «conjugar» ambos elementos, a la vez que agradeció el esfuerzo de los sindicatos. «Hay que iniciar el camino de la recuperación de las 35 horas pero sin salirse de la legalidad vigente», precisó.

Por su parte, Carmen Ámez avanzó que pedirán una reunión con la nueva delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, para pedirla que traslade a Madrid la reivindicación de las 35 horas y la supresión del artículo en el que se determinó una jornada semanal de 37,5 horas. «Estaremos vigilantes para que la Junta cumpla», avisó.

En la misma línea, la representante de CCOO en esta materia, Ana Rosa Rivas, manifestó que ya se sabía que este año no se iba a volver a las 35 horas y destacó el preacuerdo concernido al periodo estival, así como que los días de disfrute para los empleados de sanidad y servicios sociales sean con sustituciones, algo que observó que hasta ahora no había sido posible.

El también vicepresidente de la Junta afirmó que le gustaría saber por que CSIF no se ha sumado a estos acuerdos —forestales y conciliación—, dudó de los argumentos dados como que la Junta no cumple porque en ese caso CCOO y UGT no los habrían respaldado e intuyó que no se ha sumado al no estar en el Diálogo Social, de donde emana el relativo a incendios.