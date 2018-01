La Junta promueve en Fitur la singularidad de la Semana Santa

Efe | Valladolid / Madrid

El director general de Turismo de Castilla y León, Javier Ramírez, describió ayer la Semana Santa de la Comunidad como la mayor exposición mundial de arte sacro al aire libre, durante la promoción de la Semana de Pasión que ha desarrollado en Fitur.

Ramírez defendió el interés de la Semana Santa de Castilla y León en España por su diversidad, singularidad, por el entorno patrimonial en el que se celebra, sus costumbres, historia, tradiciones y desde el punto de vista turístico como la que cuenta con mayor número de Declaraciones de Interés Turístico Internacional.

Para el director general de turismo, la Semana Santa de la Comunidad esconde muchas vertientes, entre ellas la vinculada con la antigüedad de las cofradías y los imágenes y con al valor artístico de los pasos y del espectáculo que suponen los desfiles en ciudades y pueblos.+

Mencionó además la perspectiva de reencuentro personal que conlleva esta celebración, una faceta que fundamentalmente reconocen quienes viven fuera de la Comunidad como «cita ineludible» con su tierra, sus pueblos, amigos y familias.

Además ensalzó la vertiente cultural, espiritual y religiosa que inspira la Semana Santa de la Comunidad, con momentos de extraordinaria emotividad e intensidad que pueden representar una experiencia «única».

Ramírez agradeció la colaboración de las Juntas de Semana Santa en la Comunidad, cuya vocación, entrega y trabajo permanecen activos los 365 días del año, les felicitó por su trayectoria y auguró que la Semana Santa de 2018 será también la mejor de España.

Acento tecnológico

Las actuaciones musicales, las degustaciones gastronómicas, las tradiciones o los talleres con juegos para los niños tomaron ayer el relevo en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se abrió al público después de tres jornadas profesionales con un marcado acento tecnológico.

Miles de visitantes acudieron ayer y volverán a hacerlo hoy a Ifema para buscar información sobre ese destino elegido o para dejarse convencer en algunos de los 816 expositores de países, regiones y empresas presentes y de paso disfrutar de actividades varias, entre las que destaca este año Fitur Festivales.

Y es que la música no sólo genera emociones sino también turismo y por eso la feria no ha dejado pasar la oportunidad de crear esta sección monográfica que permitirá disfrutar en directo de conciertos ofrecidos por Mägo de Oz, Sherpa o los valencianos Badlands. La vocalista de esta banda valenciana, May Ibáñez, aseguró a Efe que cantar en Fitur es una oportunidad «única» para dar visibilidad a bandas que están trabajando por buscarse un hueco en el panorama musical.

La música, pero también el colorido, lo ponen un año más FiturGayLGBT con espectáculos de canción española a cargo de Nacha La Macha, Mr. Gay Pride o sesiones de DJs. La transformista venezolana Arepita Diablitos lleva 12 años ofreciendo sus espectáculos principalmente en locales de Chueca, pero ayer debutó en Fitur con interpretaciones de Alaska; con este evento, pretende llegar a un segmento de población más amplio.

La feria también es sabor ya que la gastronomía está presente casi en cada rincón de los 65.500 metros cuadrados de exposición donde este año cobra especial protagonismo el expositor de Brasil, cuya ciudad São Paulo es Capital Iberoamericana Gastronómica.

Los más viajeros vuelven a verse las caras en la feria: este fin de semana 1.500 personas compartirán espacio para contarse sus aventuras y alentar los sueños de los allí presentes.