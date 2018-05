«La fusión de Caja Duero con Caja España fue antinatural y una imposición»

efe | valladolid

El expresidente de la Comisión de Control de Ceiss, Carmelo Cascón Merino, ha desvelado que la fusión de Caja Duero con Caja España fue una «imposición» que, a su juicio, era «antinatural» y, además, ha señalado que esta operación era contraria a lo intereses de la entidad salmantina, en la que él ocupaba la vicepresidencia de la Comisión de Control en el momento en la que se llevó a cabo la operación.

Cascón Merino ha asegurado en su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las cajas de ahorro de las Cortes que en el momento en el que se planteó la operación era «sí o sí» a pesar de que, como ha señalado, en su momento Caja España se creo para «machacar» a Caja Duero. «Era una fusión antinautal y contraria a nuestros intereses, muchos personajes de Caja España no eran del agrado de Caja Duero», ha aseverado, tras lo que ha insistido en que en aquel momento las cuentas de la entidad salmantina estaban saneadas.

Lo quería el Banco de España

A pesar de insistir en que nadie le obligó a votar a favor de esta operación sí existían «imposiciones» de entidades superiores entre las que ha apuntado al Banco de España, al tiempo que ha recordado que la operación también «era del agrado» de la Junta de Castilla y León. «La percepción que había y se nos comunicó es que el Banco de España quería que la fusión de Caja Duero fuera con Caja España», ha aseverado, tras lo que ha insistido en que la entidad leonesa no era la más adecuada, a su juicio, para Caja Duero.

De este modo ha insistido en que esta operación «para nada» se quería en la entidad salmantina. «Todo el mundo estaba en contra de la operación con Caja España que era su principal competidora», ha insistido.

El compareciente ha formado parte de la Comisión de Control de Caja Duero desde 1997 hasta 2010 y fue el vicepresidente de la misma desde 2002. Posteriormente fue el presidente de la Comisión de Control de la entidad fusionada hasta 2013, un cargo que, a su juicio, se le otorgó de forma «accidental» por ser una persona procedente de Extremadura y no de Salamanca o de León. «Me tocó la china, lo que en principio fue un honor finalmente como resultado de la crisis todo cambio, yo había disfrutado de años satisfactorios con una gran obra social», ha aseverado ante los portavoces de los grupos parlamentarios. Así, ha aclarado que su labor como presidente de la Comisión de Control de Caja España-Duero era acudir a las reuniones que se convocaban diez días después de los consejos de Administración y analizar los acuerdos pero en ningún caso tenía ni despacho en la misma, ni archivos, ni empleados a su cargo.

Tras insistir en este extremo Cascón ha garantizado que su labor ha sido «honesta» y ha garantizado que, desde su posición, la entidad «ha hecho lo correcto» con el «visto bueno del Banco de España». «Yo no tengo argumentos para decir que hubo irregularidades», ha asegurado, tras lo que ha garantizado que los informes que llegaban a la Comisión de Control eran «correctos, fiables y sin nada que objetar». Ante las preguntas de los portavoces de los grupos el expresidente de la Comisión de Control de Caja España-Duero ha asegurado que como miembro de la misma no se apoyaban ni se estudiaba la concesión del préstamos, ya que si eran concedidos por el Consejo de Administración se entendía que «eran correctos». «Yo no he tenido el control de la caja», ha reseñado, tras lo que ha asegurado que siempre se aplicó la legislación vigente.

De este modo ha reconocido que la Comisión no estudiaba, salvo casos excepcionales, operaciones individuales. «En cada reunión se nos daba un extracto de las cuentas de resultados y el balance», ha recordado. «En general todo el mundo actuó de buena fe, yo he actuado siempre con arreglo al derecho y a la Ley», ha garantizado, tras lo que se ha referido a la desaparición del sistema de entidades de ahorro. «Las Cajas no se han suicidado, había mucho interés por parte de determinados bancos en que desaparecieran».