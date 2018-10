Más del 30% de los trabajadores de Castilla y León son pobres

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, abogó hoy en Miranda de Ebro (Burgos) por “dignificar” el trabajo en Castilla y León donde más del 30 por ciento de los trabajadores, alertó, son “pobres”, ciñéndose a los datos de la Agencia Tributaria.

Así lo expuso ante cerca de 200 personas que asistieron en la Fábrica de Tornillos de la ciudad del Ebro a la presentación de la candidatura del PSOE a la Alcaldía del municipio, encabezada por Aitana Hernando. En este contexto, la responsable ministerial indicó que en Castilla y León 300.000 personas cobran menos de 500 euros.

“Tres de cada diez trabajadores de Castilla y León son trabajadores pobres, y eso no se puede permitir”, exclamó. “Más de un 30 por ciento de los trabajadores están fuera y por eso es tan importante subir el Salario Mínimo Interprofesional”, reiteró en varias ocasiones.

Su intervención comenzó con un mensaje de tranquilidad para los trabajadores de Vestas y Alcoa (dos de las empresas que han anunciado recientemente su cierre) a los que les trasladó que “el Gobierno no les va a dejar solos” y que “va a trabajar con lealtad para que no se cierren estas plantas tan importantes”. “Está siendo dura la lucha pero estamos con ellos”, reconoció.

Maroto, a quien escuchó atentamente el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca; el portavoz en el Senado, Ander Gil; la diputada y secretaria provincial, Esther Peña; o la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, entre otros, aseguró que el Gobierno socialista “va a trabajar muy duro hasta las elecciones autonómicas y locales”.

En su opinión, es “urgente” sacar del “letargo y la parálisis” a España y a Castilla y León, “que necesita un cambio muy urgente porque el PSOE viene a transformar y activar políticas importantes industriales y sociales porque la sociedad lo está pidiendo”, precisó.

PGE para 2019

Reyes Maroto aseguró que el PSOE “gobierna para los ciudadanos” y criticó al Partido Popular (PP) y a Ciudadanos (Cs) que esté realizando un “bloqueo absoluto” a este Gobierno que se manifiesta, indicó, “en lo que dice y lo que hacen”. Así, manifestó que “una de las cosas más graves es que no nos dejan aprobar en el Congreso la nueva senda de crecimiento, que va a permitir tener 6.000 millones de euros más en las arcas públicas para gastar en los municipios, la Seguridad Social y las comunidades autónomas”.

“Un bloqueo -dijo- que no se entiende porque no ofrece nada a cambio”, lamentó, al mismo tiempo que resaltó que el borrador de los presupuestos quiere garantizar las pensiones con la subida del 3 por ciento en las pensiones mínimas y contributivas”. Por ello, reclamó al resto de fuerzas políticas “responsabilidad”. “Hablemos y negociemos pero que nos dejen presentarlos porque los PGE se pueden mejorar, pero hablemos de ello, porque el bloqueo no nos lleva a ningún sitio”. “Nadie gana si no conseguimos recuperar y aprobar los PGE de 2019”, añadió.

Asimismo, se refirió a lo que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha hecho en estos cuatro meses de Gobierno, entre lo que destacó que se está trabajando para “recuperar los recortes en materia de derechos como la sanidad y la educación”, y recordó que en los PGE para 2019 se recoge un punto relativo a la “no privatización nunca más de la sanidad pública”, así como la bajada de las tasas en las universidades o incrementar las becas.

La ministra de Industria lamentó que “el PP en estos siete años haya recortado en el corazón de las políticas sociales” y advirtió de que el Gobierno del PSOE incluye medidas en los PGE “para estar cerca de los municipios y que puedan desarrollar las políticas cercanas”, que van, dijo, desde ayudas a escuelas infantiles, fomento del empleo o parque de la vivienda. “Vamos a estar cerca de los municipios porque tenemos ese carácter municipalista”, resaltó.

Plan Territorial Fomento

Finalmente, Reyes Maroto se refirió a Miranda de Ebro y a su actual alcaldesa, Aitana Hernando, quien sabe, dijo, “que es difícil gobernar cuando está el PP en el Gobierno”. “Miranda, ciudad industrial, ha estado huérfana, porque no había ministro responsable de esta cartera y a pesar de estar sola Aitana, porque no había un Ministerio de Industria a la altura de la crisis económica, ella ha hecho muchas cosas”, manifestó.

Entre ellas, citó algunas como “conseguir” que la Junta de Castilla y León aprobara el Plan Territorial de Fomento de la Industria y la Oficina Miranda Empresas. “Es muy importante que se conozca Miranda como lugar donde hay oportunidades y donde se puede crear empleo y riqueza”, dijo.

Así, recordó que el próximo 24 de octubre la ciudad acogerá un encuentro empresarial a nivel nacional en el que se va a hablar de las oportunidades de Miranda para crear riqueza y empleo. “Tenemos que recuperar el pulso de nuestra política industrial; España es eminentemente industrial pero hay que cuidarla y crear oportunidades”, advirtió.

Así, señaló que “el apoyo del Ministerio se concreta en hechos” y afirmó que “se ha conseguido desbloquear el Plan Reindus, con una partida de 800 millones de euros que van directamente al corazón de la industria y que ayer publicó el BOE”. Además, dijo, se ha sacado la convocatoria del Plan para impulsar la Industria 4.0 con 30 millones de euros.