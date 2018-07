Los medios de comunicación subrayan el peso del sector del vino en la economía de la Comunidad

Directores de medios de comunicación de Castilla y León coincidieron hoy en subrayar el creciente interés informativo que despierta el sector del vino en la Comunidad, a la vez que resaltaron la necesidad de que las bodegas presenten proyectos interesantes, ya que su presencia en los medios nada tiene que ver con su tamaño.

Este tema centró el debate en el que participaron el director de Diario de León, Joaquín Torné; el director de RTVCyL, Eduardo Álvarez; el director de Diario de Burgos, Raúl Briongos; y el director de El Norte de Castilla, Ángel Ortiz, bajo la moderación de la directora de Europa Press Castilla y León, Ana Rodríguez, dentro del curso 'Vino y cocina' que organiza la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Para Eduardo Álvarez, el vino está de moda "porque es algo chic", lo que supone que el interés sea mayor, también entre el público joven. Por su parte, Briongos recalcó que como producto de primer orden en la Comunidad y en Burgos, el vino se "ha inoculado" en los medios igual que en la sociedad. Explicó también como "ninguna bodega con proyectos interesantes y diferentes va a dejar de tener cabida" en los medios sin la necesidad de generar publicidad.

Al mismo tiempo, Torné se refirió a la "complejidad de los medios por encontrar ideas diferentes" que vengan de las bodegas, ya que la mayoría "son reacias" a la publicidad. Recalcó también al impulso que ha tenido el mundo del vino "se produjo durante los años de crisis" y generó "un mundo de viticultores más allá de las grandes bodegas" que sostiene la viticultura y los suplementos dedicados al vino de los periódicos.

Por otro lado, Ortiz hizo énfasis en como "la implicación económica y social" que tiene el vino en Castilla y León se traduce en una conciencia generalizada de que "el vino forma parte de la Comunidad" frente a otras comunidades como Extremadura o Andalucía, con menos arraigo en la sociedad.

La comunicación de las bodegas

En referencia al papel que juega la comunicación en las bodegas, Joaquín Torné explicó como "hay ocasiones" en las que los bodegueros no saben relacionarse con los medios por lo que muchas de las iniciativas pasan desapercibidas. Insistió en la necesidad de "hacer un mayor esfuerzo por llamar la atención y tratar de mantener relaciones personales con la prensa para generar impacto".

Eduardo Álvarez detalló como no solo vale tener elementos diferenciales, sino que hay que fomentar el contacto personal. Ejemplificó como "bodegas pequeñas han conseguido tener línea directa con los medios sin gabinetes de prensa haciendo llegar sus ideas".

"Por una cuestión meramente matemática" las grandes bodegas, por tener más gente y generar más riqueza pueden tener más interés en los medios, explicóÁngel Ortiz. Por ello propuso "invertir en profesionalidad" para tener departamentos de comunicación "fuertes y profesionales" que sepan hacer llegar la información bodeguera a los medios de comunicación.

Última jornada

Mañana 18 de julio el Museo Provincial del Vino de Peñafiel acogerá la última jornada del curso 'Vino y Cocina' que y comenzará con la charla 'Sumilleres, maitres, la revolución de la bandeja', a cargo de Pablo Martín, presidente de la Unión de Asociaciones de Sumilleres de España, presentado por Florencio Carrera, director general de Castilla y León esRadio.

Posteriormente, Inés Muñoz, Bodega Hiriart (Cigales); Ángela Lorenzo, de Bodega Félix Lorenzo Cachazo (Rueda); Isabel Turrado, de Bodegas Vizar,; y Almudena Alberca, de Bodega Viña Mayor, participarán en la mesa redonda 'Vinos con firma de mujer', moderada por Nieves Caballero, coordinadora de Vinos y Gastronomía en El Norte de Castilla.

La última mesa redonda del curso correrá a cargo de los presidentes de los Consejos Reguladores, Misericordia Bello (DO Bierzo); Carmen San Martín (DO Rueda) Julio Valles (DO Cigales); Felipe Nalda (DO Toro); Miguel Ángel Rojo (DO Arlanza); Rafael Blanco (DO Tierra de León); y Juan Andrés Blanco (D.O. Arribes), moderados por el periodista Javier Pérez Andrés.

El curso se cerrará con la entrega del Premio Fundación UEMC por toda una vida dedicada al mundo del vino a los bodegueros Benjamín, Manuel y Adolfo, los hermanos Pérez Pascuas. Tras el acto tendrá lugar una nueva sesión de armonización de vinos y productos.