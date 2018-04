«No hay que preocuparse: el sentimiento de identidad regional no cotiza en bolsa»

V. A. | VALLADOLID

Normalidad, convivencia pacífica y disfrute porque hay espacio para todos, dice la presidenta de las Cortes y de la Fundación Villalar sobre la celebración este lunes del Día de la Comunidad en la villa comunera. Silvia Clemente apuesta por el bienestar de las personas frente al eco mediático de este evento y defiende el carácter integrador de la Comunidad en España. «No hay que estar excesivamente preocupados por el sentimiento de identidad regional. Sinceramente, creo que el sentimiento de identidad regional no cotiza en bolsa», sentencia.

—Como presidenta de las Cortes y de la Fundación, ¿qué diría a una persona que nunca ha ido a Villalar y que tampoco cree en la fiesta?

—Viviendo en Castilla y León es una visita inexcusable ir al lugar en el que se produjeron los principales acontecimientos de la Guerra de las Comunidades, con el lugar más emblemático, en este caso, de la batalla de Villalar. Creo que es un sitio histórico, cargado de mensajes, de valores, de lo que significa la defensa de en lo que crees, de lo tuyo, de lo que abanderaban los comuneros, que estaban defendiendo la prosperidad de su territorio y de las personas que vivían en él, sin cederlo a quienes gobernaban desde la lejanía y querían tomar sus impuestos para invertir en otro lugar de Europa. Creo que es un valor. La defensa de lo propio está plenamente vigente. Villalar representa muchos valores y yo diría a cualquiera que no ha estado allí que tiene que acercarse.

—¿Cuál es su reflexión o interpretación de la evolución en estos años del Día de la Comunidad, después de una serie de avatares y polémica?

—Creo que la fiesta ha caminado hacia la normalidad. Se dan cita los que llevan las reivindicaciones, los que simplemente quieren ir de fiesta y todos aquellos que también quieren conocer lo que yo apelaba al principio, conocer por primera vez la fiesta de Villalar. Es una curiosidad, una apetencia por conocer, por descubrir un sitio en el que nunca han estado. Creo que eso ha ido normalizándose y hay espacio para todos, y ha dado pie a que haya un respeto mutuo. Eso tiene que ser Villalar: el respeto hacia todas las formas en las que se festeja el Día de la Comunidad. Es igual de respetable el hacer una reivindicación que llevar pensado sentarse en cualquier lugar del campo abierto y disfrutar de una comida al aire libre o de los juegos de los niños, sin más ambiciones y pretensiones. El respeto a todas las formas de ir a Villalar es lo que se ha ido produciendo en los últimos años y a mi eso me parece que es un logro excelente y extraordinario.

—El desarrollo de alguno de los símbolos recogidos en el Estatuto de Autonomía, entre ellos el himno, ¿puede contribuir a acrecentar la conciencia regional?

—Pues la verdad es que no se si tener un himno haría que Castilla y León se sintiera más autonomía. Es difícil de predecir. A mi lo que me interesa es que los castellanos y leoneses tengan los mejores parámetros de bienestar. Que podamos facilitar la mejor sanidad, las mejores prestaciones sociales, puestos de trabajo. Creo que esta Comunidad no necesita generarse un sentido de autonomía para acceder a lo necesario, a los servicios que necesita la población. No hay que estar excesivamente preocupados por ese sentimiento de identidad regional. Sinceramente, creo que el sentimiento de identidad regional no cotiza en bolsa. Tenemos que ser ambiciosos en los servicios que conseguimos, pero por encima de identidades como Comunidad Autónoma.

—Castilla y León no celebra su Día como una exaltación nacionalista, sino tal vez identitaria, ¿lo ve así?

—Castilla y León por nuestra propia historia, que es la de España, hemos participado de todos los logros, de todos los avances; hemos sido el corazón, nos hemos situado en el centro de la actividad en nuestro país. No tenemos, por tanto, una identidad distinta a la de España. No podemos hacer una reivindicación nacionalista, nos podríamos inventar alguna cosa, pero nos la tendríamos que inventar. Lo que tenemos es una identidad que vertebra, somos una comunidad vertebradora de España. Y nuestras señas de identidad son las mismas que las de nuestro país: el patrimonio histórico, el natural, la cultura y la lengua castellana. Aquí lo que hacemos es celebrar una fiesta como autonomía pero en un marco de señas de identidad que pertenecen a nuestro país.

—Este año colectivos como las plataformas sanitarias o de pensionistas han anunciado su presencia en la campa. ¿Es un reflejo de que la realidad no se corresponde con las bonanzas de recuperación que presentan los responsables de las instituciones?

—Es el reflejo de que siempre hay reivindicaciones que pretenden y persiguen que se mejore la situación de los que se recibe. Bueno, yo creo que las pensiones se pueden mejorar, que la sanidad también se puede mejorar. La realidad es que las pensiones se tienen que mejorar, pero para eso se tiene que dar una progresión de recuperación económica, que es cierta. Ha permitido recuperar determinados niveles de bienestar, y se va poco a poco. Los presupuestos que ha presentado el Gobierno para 2018 ya recogen una subida mayor y deducciones fiscales para las pensiones que van a ser un pequeño reflejo de esa recuperación económica. La recuperación económica de los últimos tres años necesita consolidarse. El porcentaje de recursos que necesitan las pensiones es muy alto y las decisiones no se pueden tomar tan rápido, ni pueden ser de una sola vez.