La ofensiva ‘fallida’ del consejero

La oposición parlamentaria en las Cortes de Castilla y León declaró ayer «fallida» la «ofensiva» que había anunciado el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, con su comparecencia para informar sobre la ejecución presupuestaria de su departamento en 2017. Mientras los grupos Socialista, Podemos y Ciudadanos criticaron la gestión, el PP destacó que se gastó un 115 por ciento de los fondos previstos inicialmente en las cuentas de la Comunidad.

Los socialistas salieron «inmunes» de la Comisión de Sanidad, según su portavoz Mercedes Martín, quien comparó la intervención del consejero con «una película de ciencia ficción», que contrapuso con la «realidad» de los ciudadanos, que recordaron salieron a la calle durante el año pasado. Además, consideró que Cs puso ayer una «alfombra roja» con esta petición de comparecencia a la Junta dentro de su relación «chocante».

El procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel consideró que en su grupo no están «contentos» con la gestión realizada en 2017, año en el que la Junta sacó adelante las cuentas con el apoyo de Cs. Denunció que este departamento gastó 200 millones más y no logró hacer todo lo previsto, al tiempo que criticó que se tuvieran que abonar 350 millones de facturas pendientes.

De esta forma, criticó irónicamente la «brillante gestión» de Sanidad que recordó había presentado un presupuesto «suficiente». Por ello, se preguntó qué credibilidad tienen las cuentas que propone la consejería, puesto que se aprobaron a finales de junio y se elaboraron en marzo de ese ejercicio. También dijo que el consejero mezcló «churras y merinas» con proyectos de 2017 y 2018.

Mitadiel recomendó a Sáez Aguado que se dedique a otra cosa que no sea la gestión. En esta línea, la socialista Mercedes Martín censuró que el consejero no hiciera autocrítica sobre los «puntos negros» de la sanidad, que denuncian de forma sistemática como un «clamor» los ciudadanos. Así, aseguró que entre 2011 y 2017 no se ejecutaron 480 millones de inversiones reales, de los que 33,8, corresponden al pasado año. Además, Mercedes Martín recordó los cambios en la Dirección General de Asistencia Sanitaria y las listas de espera para pruebas y consultas de especialistas.

La representante de Podemos Isabel Muñoz aseguró que Sáez Aguado sigue hurtando la verdad ya que consideró que a falta un análisis de la situación del sistema de salud, el consejero solo ofrece «montañas» y «palabrarería».

La procuradora de la formación morada denunció que se habían perdido 1.900 millones por lo que consideró que las cifras que ofreció el consejero son «milongas» y, como ejemplo, puso los 34 millones no ejecutados en inversiones reales. Además, consideró que se engaña a la ciudadanía con proyectos del pasado, lo que denominó la política de «presupuestar y no ejecutar», que aseguró supone un doble gasto para el erario público. Muñoz recalcó que existe descontento en la ciudadanía y le pidió a Sáez Aguado que «diga la verdad» y ofrezca ya la lista de espera para pruebas y consultas de especialistas.

Frente a las críticas, el portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Alejandro Vázquez, destacó que se ejecutó un 115 por ciento del presupuesto inicial, lo que contradice las «falacias» de la oposición sobre la ejecución de la Junta y demuestra que la financiación autonómica, que aseguró nació «abortada», es «insuficiente» para sostener los grandes servicios públicos.