La oposición en pleno pide el cese del consejero de Sanidad

Todos los grupos de la oposición reprobaron ayer al consejero de Sanidad, Antonio Sáez, y han pedido su cese y una corrección de «todas las medidas» que «están deteriorando la asistencia sanitaria» en la Comunidad, mientras que el PP le ha respaldado y ha ofrecido diálogo para buscar soluciones.

Aunque no existe la figura de la reprobación como tal en la Cámara autonómica, el grupo parlamentario socialista ha introducido esa cuestión a través de una proposición no de ley defendida por la portavoz en Sanidad, Mercedes Martín, quien ha pedido que se escuche «el clamor de la calle» ante las «listas de espera, camas cerradas, saturación de urgencias o falta de pediatras de urgencias». Martín, que ha detallado hasta catorce cuestiones de mala gestión, ha rechazado que la iniciativa responda a un uso partidista de la sanidad, lo que ha calificado de «cuento», ya que lo que «hay son modelos diferentes», y ha criticado que la Junta no haya escuchado a los miles de castellanoleoneses, a las mareas blancas, que desde todos los puntos de la Comunidad han pedido otra gestión.

La propuesta contó con el respaldo de PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto (IU y UPL) y el rechazo del PP, para quien la gestión de la sanidad «no es mala». Martín ha arrancado su intervención reprochando al consejero que utilice «su red de altavoces clientelares» para defender su gestión, en referencia a los comunicados de apoyo de los últimos días, ante lo que su grupo ha acudido al «altavoz del parlamento», en el que «nadie utiliza la política, sino que se hace política».

El portavoz de Ciudadanos Manuel Mitadiel ha dicho que no cree que la «sanidad» de la Comunidad esté en riesgo, sino que el «riesgo estriba en una gestión partidista», en que desde «el primer momento» pese más a la hora de ser director de un hospital o servicio «la vinculación con el PP que la profesionalidad». «Las listas de espera no son creíbles ni tienen que ver con la realidad», se suspenden las oposiciones de enfermería, en lo que para Mitadiel habría sido un bueno momento para que Sáez dimitiera; y se cae el sistema que gestiona la atención primaria, Medora, o se pierden miles de pruebas radiológicas en Ávila. El procurador de Cs se ha referido a la carta en apoyo al modelo sanitario que respaldaron varios gerentes de hospitales, que pasó por el ordenador del consejero, quien hizo algún retoque, según ha reconocido, y que a juicio de Mitadiel fue «algo patético» que evidencia «la soledad» de Sáez. Desde Podemos, Laura Domínguez también calificó de «vergüenza» el discurso del consejero de que los ciudadanos «están contagiados por la oposición» en sus protestas. Desde el Grupo Mixto, José Sarrión, de IU, critica que la movilización del pasado 20 de enero que sacó a miles de personas a la calle en Valladolid sea visto como «una mera movilización electoralista» en lugar de como una llamada para «escuchar», por lo que ha considerado el cese de Sáez como «un primer paso».