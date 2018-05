Pedro Sánchez asegura que el Gobierno castiga a los municipios

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Sr, Sánchez, lo primero debe ser el empleo, si no se tiene para comer y para vivir ¿qué perspectivas de la vida te interesan? Es cierto que tanto los afiliados del PSOE como los del PP tienen todos buenos empleos en aytos., diputaciones, autonomías, etc. pero hay 4 millones de desempleados y otros cuatro de sub-empleados que carecen de casi todo. Estos marginados sociales piden justicia no vividores políticos.