Los peritos del Banco de España no vieron anomalías en la Caja antes de la denuncia

cristina fanjul | león

La defensa de parte de los consejeros investigados por el caso de Caja España que han sido llamados a declarar los próximos 19 y 20 de febrero rebatirán el informe pericial de los expertos del Banco de España en el hecho de que uno de ellos, Miquel Seguí, controló durante varios meses las operaciones del banco Ceiss desde su puesto en el organismo regulador. «De su inspección no se deriva ninguna sanción a la caja ni se cuestiona la refinanciación del grupo Santos Llamas en enero de 2009», aseguran. Asimismo, subrayan que, si bien es cierto que no hubo seguimiento de las operaciones de crédito concedidos al grupo, la realidad es que este control no se realizaba sobre ninguna operación, con lo que el caso del por entonces presidente de la entidad no era una excepción. «Hay que tener en cuenta que las operaciones de refinanciación las proponen los directivos de la Caja y son escrutados por los analistas de riesgo, que siempre recomendaban su aprobación», explican. Los letrados ponen el énfasis en el hecho de que la Ley de Cajas que por entonces estaba en vigor establecía que todas las operaciones debían ser aprobadas por la Consejería, como así ocurrió, y enfatizan que tanto KPMG como el Banco de España calificaron todas las operaciones como «normales» y no vieron nada irregular en ellas hasta 2012. Por último, muestran su perplejidad ante el hecho de que los peritos que analizaron los procesos seguidos por los consejeros de Caja Duero no detectaron irregularidad alguna a pesar de que éstos firmaron operaciones en contra de las recomendaciones y el criterio de los técnicos.

Trece de los investigados —todos menos el actual coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo— por las operaciones de refinanciación de la deuda del empresario y por entonces presidente de la caja España Duero, Santos Llamas, ya tienen cita para declarar ante el juez. La magistrada Rocío González Boñar, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León, firmó la providencia el pasado día 29 para que los consejeros de la entidad financiera acudan a su juzgado los próximos 19 y 20 de febrero. El primero de los días tendrán que declarar Miguel Ángel Álvarez, Bernardo Fernández, Francisco Fernández, Artemio Domínguez, Alfredo Fernández Salvadores, Juan Elicio Fierro, Alejandro Menéndez y Javier García Prieto. Al día siguiente, los investigados que se pondrán ante la jueza son Marcos García, Zenón Jiménez-Ridruejo, Begoña Núñez, Olga Palacio y José Antonio Turrado.