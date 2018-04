PP y Cs escenifican el comienzo de la guerra para lograr el gobierno

ical | valladolid

A un año de las elecciones autonómicas y municipales y una semana después de que Albert Rivera advirtiera de que aspira a gobernar en Castilla y León, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, denunció ayer en el pleno el «doble lenguaje» y la «incoherencia» del portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos de las Cortes, Luis Fuentes, que achacó a la formación naranja los logros conseguidos por la Comunidad durante la presente legislatura. El presidente del Gobierno regional recordó que Cs pedía años atrás cuestiones que, «afortunadamente», ya han descartado, como la supresión de ayuntamientos de menos de 5.000. «Ustedes se dan ahora golpes de pecho por el futuro de nuestro mundo rural, pero planteaban iniciativas como la relacionada con la reforma de las leyes electorales, que debilitaría más la representación política de las provincias más rurales, llegaron a plantear que debían analizarse con criterios economicistas las inversiones del Estado, y por eso no pueden dar el debate de las inversiones. ¿Dónde vamos cuando querían que el AVE no llegara a pequeñas capitales de la Comunidad?», cuestionó.

El presidente agradeció a Cs el apoyo que han prestado los últimos tres años a los presupuestos de la Comunidad, y señaló que para él es «triste» tener que debatir con Fuentes «con un discurso que no se cree nadie, de que Castilla y León está en la cola de España». «Analice datos de crecimiento económico, empleo, capacidad de llegar a aucerdos de naturaleza política y social con las universidades, y si entiende que esta comunidad está a la cola de todo, no se deje caer en la tristeza, márchese a su casa. Como yo no lo creo, seguiré trabajando por la comunidad este próximo año. Si puedo contar con su señoría bien, y si no también», remachó.

A la cola

Respondía así a la valoración que Fuentes había realizado previamente de la gestión de Herrera al frente de la Junta de Castilla y León, en la cual el portavoz naranja destacó que la autonomía «está a la cola de toda España en el crecimiento del PIB regional, en cobertura de internet, listas de espera, en el crecimiento de autónomos o en producción industrial». «Por el contrario estamos a la cabeza en despoblación, desigualdad laboral, crecimiento vegetativo negativo o incluso en la corrupción, y ni siquiera en la financiación económica han sido capaces de conseguirlo pese a contar con el respaldo de toda esta cámara», señaló. «Languidecen 30 años de gobierno del PP, en los cuales no han sabido poner a Castilla y León en posiciones de cabeza en cuestiones fundamentales. Su Gobierno ha fracasado en solucionar los principales problemas de Castilla y León. El próximo 23 de abril sacará pecho de sus logros, pero los datos son objetivos y seguimos a la cola en cuestiones básicas y fundamentales para los ciudadanos. ¿Hacen lo necesario para revertir la situación o tenemos que conformarnos en estar a la cola?», inquirió.

Por su parte, de Santiago Juárez valoró como «razonablemente buena» la evolución experimentada por la cooperación local en la Comunidad en los últimos años, sobre todo teniendo en cuenta que España y por ende Castilla y León, ha pasado una «grave» crisis económica».