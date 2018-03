PP y PSOE se reprochan el recorte de las pensiones y discrepan de la subida del IPC

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Esto de las pensiones empieza a oler mal, se reprochan unos a otros de quien hizo menos por ellas. Las pensiones en España si las miramos desde la media, podemos decir que son razonablemente buenas, pero si las miramos desde la realidad, son discriminatorias, hay pensiones muy altas y pensiones ridículas y miserables y eso es lo que tendrían que discutir nuestros dirigentes y no quien ha subido o quien ha congelado las pensiones. Las pensiones se forman en el mercado laboral y ahí es donde nuestros políticos no saben ni por donde andan. Hoy oímos que van a igualar los salarios de los policías y funcionarios (EL GRAN CÁNCER DE NUESTRA SOCIEDAD) ellos son los que marcan el baremo de la media con sus buenos sueldos y mejores pensiones. Nosotros los trabajadores normalitos, que muchos nos hemos ido a trabajar al extranjero y fortalecíamos la peseta con divisas, hoy somos los perseguidos por HACIENDA porque cobramos dos pagas, para mal vivir, pues con 15.000 € al años nos RECLAMAN 12.000 € porque alegan que nos hacemos ricos con esa poca pensión que hemos conseguido con mucho esfuerzo, para terminar nuestros días sin tener que mendigar una limosna a la administración. LAMENTABLE QUE NUESTROS POLITICOS SEAN TAN COBARDE QUE SABIENDO LO QUE OCURRE CON LOS MAS DESFAVORECIDOS NO HAGAN NADA PARA PODER TERMINAR NUESTROS DIAS SIN MENDIGAR