El Procurador exige más plazas y más justicia en el reparto del Club de los 60

DL / agencias | león

El Procurador del Común pide a la Junta más plazas y una gestión más justa de las listas de reserva en el Club de los 60. Plantea mejorar la oferta progresivamente, adaptándola a la demanda real y que no se favorezca la participación de unas personas en discriminación otras, un sistema más riguroso de las comunicaciones a los interesados en la gestión de las listas de reserva, con más seguridad jurídica, objetividad y eficacia y establecer de forma más reglada en las normas del programa el criterio de prioridad establecido (como la falta de participación en años anteriores) para favorecer de forma más objetiva el acceso al programa de nuevos solicitantes.

Son sus propuestas, tras el trabajo llevado a cabo a partir de varias quejas recibidas, con la finalidad de «favorecer el crecimiento de un instrumento idóneo para el desarrollo personal y social de las personas mayores, con un impacto especialmente positivo en su bienestar físico y mental». El Procurador comprobó que las plazas ofertadas en toda la Comunidad en 2016 y 2017 fueron 29.218 y 30.218, respectivamente. En 2016 hubo 49.159 solicitantes, viajaron 27.962 personas a 33 destinos, y no lograr plaza otras 23.295. En 2017 se registraron 50.876 solicitantes, y no pudiendo viajar 23.392 personas.

Gestión de las reservas

El motivo que argumentó la Administración para justificar esas cifras fue que de las 23.295 y 23.292 personas que no pudieron viajar en las convocatorias de 2016 y 2017, 9.089 y 9.306 respectivamente renunciaron al viaje. Aún así, quedarían 14.206 y 14.086 personas en cada uno de esos ejercicios, a los que no se les adjudicó ningún viaje y tampoco pudieron acceder a la lista de reserva.

Se señala, no obstante, que en el caso de 2017 muchas de estas personas, después de los intentos de llamada hechos para cubrir las vacantes, bien renunciaron al destino, no contestaron o aceptaron el viaje pero posteriormente también renunciaron al mismo. Pero con independencia de que la gestión de las listas de reserva se lleve a cabo de forma rigurosa, argumenta el Procurador, la sola posibilidad de que, como se afirma en la queja, muchos solicitantes no puedan participar en el programa, exige considerar la probabilidad de mejorar la oferta progresivamente.

Las cifras reflejan, pese a los numerosos casos en los que la falta de adjudicación del viaje pudiera ser por causas ajenas a la propia Administración, que no pocas personas no han resultado beneficiarias de algún viaje. Según los datos facilitados, en 2017 pudieron ser 6.316. Sin embargo, el número de personas a las que se adjudicó más de un viaje en ese ejercicio (a octubre) sería de 936 (siendo 1.474 en 2016). Parece apropiado, por ello, advierte el Procurador, valorar la incorporación al programa de una serie de mejoras en cuanto a la cantidad de los servicios, de forma que sea posible el acceso de más personas mayores y una mayor variedad de la oferta.

El alcance de los grandes beneficios sociales del programa no puede quedar reducido (sin el establecimiento de criterios de valoración) a unas personas en discriminación de otras que, cumpliendo los requisitos exigidos, ostentan el mismo derecho a participar en el servicio. Así, la acción de la oferta proporcionada por la Administración autonómica debe ofrecer como resultado una situación óptima para todos los solicitantes, favoreciendo el acceso a este programa de envejecimiento activo en condiciones de igualdad y pone como ejemplo las instrucciones del Programa de turismo del Imserso entre 2017 y 2018.