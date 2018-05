Rajoy confirma que el AVE entre Venta de Baños y Burgos estará listo a finales de año

eP | burgos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmó ayer que las obras del AVE en el tramo Venta de Baños-Burgos concluirán a finales de este año y que luego se iniciará un periodo de pruebas de la Alta Velocidad en el nuevo trazado.

Rajoy, quien ha participado en la capital burgalesa en la firma de los convenios para la rehabilitación del antiguo Hospital de la Concepción y la ampliación del Museo de Burgos de la calle Miranda, señaló que se trabaja «intensamente» para que la conexión de la ciudad con la Alta Velocidad sea una realidad y que, posteriormente, se continúe con este proyecto hasta el País Vasco y Europa.

Ean materia de infraestructuras, el presidente del Gobierno ha recordado que se está estudiando la posibilidad de reabrir la línea férrea del tren directo Burgos-Aranda de Duero-Madrid y ha adelantado que, si bien se está a la espera de un informe para adoptar una decisión, ha destacado que el Ministerio de Fomento «lo verá con los mejores ojos porque yo sé lo diré», si bien ha precisado que el ministro tomará «la mejor decisión» para los ciudadanos.

Rajoy, quien ha insistido en que España tiene unas de las infraestructuras «más elevadas», ha señalado asimismo que el Gobierno hará «cuanto esté en su mano» para que las infraestructuras pendientes en la provincia finalicen «a la mayor celeridad».

Además de Mariano Rajoy y entre otros responsables políticos, han participado en la firma de los convenios el ministro de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo; el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; y la presidenta de las Cortes Autonómicas, Silvia Clemente.

Al margen de las proyectos sobre los que giró su visita en Burgos, Rajoy también pasó revista a la actualidad política y lo hizo para llamar al diálogo y la colaboración entre instituciones como base para compartir «un proyecto de nación» y mejorar la vida de los ciudadanos.

Rajoy lanzó esa apelación sin referirse explícitamente a la situación de Cataluña, a la espera de que haya un candidato viable a ocupar la Presidencia de la Generalitat o se tengan que repetir las elecciones.

El jefe del Ejecutivo, sin embargo, evitó contestar a los periodistas que le han preguntado por la polémica creada con las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el juez que emitió un voto particular discrepante a la sentencia de La Manada. Tampoco ha hecho declaraciones sobre la situación en la comunidad de Madrid, que ha celebrado hoy su día a la espera de que el PP decida la persona que propondrá para sustituir a Cristina Cifuentes.

En su intervención en Burgos sí ha habido una referencia a las cosas que más le reconfortan en política, como el acto que ha presidido hoy, y a las que no lo hacen. «Hay cosas más bonitas, como ésta, y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna», ha bromeado.

En concreto, Rajoy ha presidido la firma de dos acuerdos por los que se ha puesto en marcha la ampliación del Museo de Burgos y la rehabilitación integral del antiguo Hospital de la Concepción. Ha sido al referirse a ellos cuando ha considerado que demuestran que «el diálogo, el trabajo conjunto y la colaboración institucional son el mejor instrumento para mejorar la vida de la gente, para dinamizar las ciudades y para compartir, todos juntos, un proyecto de nación».

Rajoy ha ensalzado igualmente la historia y raíces comunes de todos los españoles.