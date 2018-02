Tino Rodríguez no se opone a la prisión permanente

El procurador socialista y anterior secretario provincial del PSOE, Celestino Rodríguez, no ha votado la PNL sobre prisión permanente revisable presentada por el PP en contra del criterio de su partido, que impuso ayer el voto contrario a dicha proposición.



Rodríguez califica la prisión permanente revisable, una figura penal que tiene, según todos los sondeos, el apoyo de más del 70% de la población española, de medida “excepcional para casos excepcionales”. El procurador defiende que se trata de un asunto "de gran calado social" y exige que se abra un escenario político que implique un "debate sereno y profundo". "Y este debate debe realizarse dentro y fuera de los partidos políticos alejado de frivolidades y clichés", manifiesta.

Asimismo, Tino Rodríguez denuncia la utilización que, a su juicio, el PP hace de las víctimas. "No me gusta que el PP juegue a la política con el dolor de personas, que utilice este asunto para intentar enfrentarnos a unos con otros", abunda. El procurador del PSOE sostiene que lo oportuno sería que todos los políticos estuvieran "juntos en apoyo y defensa de las víctimas y unidos frente a los criminales" y deja claro que a su modo de entender el Estado debe dejarles claro que "esos atroces hechos serán condenados con firmeza y con todo el peso de la ley",



La PNL fue aprobada finalmente con los votos del PP, la abstención de Ciudadanos y la UPL y el voto en contra de PSOE, Podemos e Izquierda Unida. El encargado de presentar este debate en el hemiciclo autonómico durante la sesión plenaria de hoy ha sido el procurador del PP Juan José Sanz Vitorio, quien ha sostenido desde el atril que existe un "clamor social" que aboga por el mantenimiento de esta figura en el Código Penal. Asimismo, esta iniciativa presentada en forma de proposición no de ley ha contemplado instar al Gobierno de la Nación a que desarrolle la legislación penitenciaria en relación con la aplicación de prisión permanente revisable, como una "respuesta penal ajustada" a la "gravedad extrema" de determinados delitos, en consonancia con el "sentir mayoritario" de la sociedad.

Tal y como ha defendido Sanz Vitorio, esta figura penal está "avalada" por el Consejo General del Poder Judicial y otros países del entorno, como "Francia, Inglaterra, Alemania, Italia o Suiza" contemplan la prisión permanente revisable entre sus códigos penales para casos como el "asesinato de Olga Sangrador", relacionado con delitos de "asesinatos de menores, abusos sexuales, terrorismo o crímenes contra la humanidad", ha ejemplificado. Pero donde más ha insistido el popular ha sido en diferenciar la postura de su formación con la de Ciudadanos, a la que ha acusado de "revisar constantemente" su postura en este asunto y donde ha subrayado que en Castilla y León y en España "la coherencia" que muestra el PP "cuesta más que el oportunismo barato que demuestra Ciudadanos", que se abstuvo en la votación de la toma en consideración de la propuesta del PNV que pide la derogación.

Sin embargo, este argumento de oportunismo ha sido el que han utilizado el resto de grupos parlamentarios para criticar al PP por haber presentado en el Parlamento autonómico una iniciativa en la que las Cortes "no tienen ninguna competencia", de ahí que su motivación se justifique en "fines electorales" y de "desvío de la atención de los asuntos de corrupción", ha expresado el procurador del Grupo Socialista Luis Briones. Esta figura penal es "una contradicción en sí misma", pues "lo que es permanente no es revisable y lo que es revisable no es permanente", ha argumentado Briones, quien ha apuntado que este tipo de condenas "vulneran varios derechos constitucionales" al fomentar la justicia del "ojo por ojo".

En este sentido, Natalia del Barrio (Podemos) ha criticado a los populares el "populismo y tacticismo" con el que van a llevar estas iniciativas a los Parlamentos autonómicos, cuando el propio informe del CIS evidencia que este asunto "no es una prioridad ni una preocupación" de los españoles.

Más comedido con sus críticas, lo que se ha traducido en una abstención en esta iniciativa, se ha mostrado el procurador del Grupo Ciudadanos David Castaño, quien ha expuesto una enmienda de su formación a esta iniciativa del PP, donde pedían instar a las Cortes a que trasladaran al Congreso de los Diputados la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Código Penal para definir de manera "más precisa" la figura de la prisión permanente revisable.

Sin embargo, el Grupo Popular no ha terminado accediendo a esta petición de la formación naranja, lo que ha motivado que los procuradores de Ciudadanos finalmente se hayan abstenido en esta votación.

En cuanto a los integrantes del Grupo Mixto, mientras que el procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha mostrado su "pleno rechazo" a esta prisión permanente revisable que pretende instalar penas "vengativas" en España, su homólogo de la UPL, Luis Mariano Santos, ha mostrado sus "dudas" frente a la intención del PP de "ampliar los casos aplicables" de esta figura penal, de ahí que se haya abstenido en la votación final.

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes (d), conversa con su compañero David Castaño (i), durante la sesión plenaria de esta mañana. Nacho Gallego