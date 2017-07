Tudanca fija su objetivo en gobernar la Junta tras superar los años más duros del PSOE

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, se ha fijado hoy como objetivo ganar las elecciones y gobernar en la comunidad autónoma en la nueva etapa que se abre después de haber superado los años más duros del Partido Socialista.

El máximo responsable de los socialistas castellanos y leoneses, que hoy ha hecho balance de gestión en el congreso en el que mañana será reelegido al frente del PSOECyL, ha prometido "dejarse la piel" para que su partido gane las próximas elecciones autonómicas.

Lo ha hecho al dar por concluida una etapa en la que "probablemente" el PSOE ha vivido "los tres años más duros" de la etapa democrática, tras los cuales la formación política está "mucho mejor" y se ha hecho gracias a la militancia "un partido de Estado, unidad y fortaleza".

Ha recordado que en las últimas elecciones autonómicas y municipales, el PP perdió "tras décadas" la mayoría absoluta en Castilla y León y el PSOE logró gobernar en más de la mitad de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la comunidad autónoma, por lo que no es una meta imposible gobernar en la región.

Ello pese a que, según ha apostillado, el PSOE tiene "enemigos muy poderosos ahí fuera" y frente a ellos el PP no tiene "nada más que la palabra".

Se ha referido además a la corrupción y ha asegurado que el PP no es un partido "duro" y "contundente" en la lucha contra ella.

Esa cuestión, según ha agregado, "nunca fue un tema electoralista sino una exigencia ética" y va a "seguir siendo nuestra bandera" pese a que algunos sostengan que "no se ganan votos" por abanderar esa lucha.

Ha lamentado que se haya colocado a Castilla y León en el "epicentro de la corrupción" y que ésta haya lastrado la economía regional.

Tudanca ha recordado que en el pasado ha habido empresarios que no se han asentado en la Comunidad Autónoma porque "les pedían una mordida".

Frente a ese panorama ha ofrecido la "alternativa" liderada por el PSOE que apuesta por lo público, por el sostenimiento del medio rural o por conectar con los sindicatos de clase, las asociaciones y el feminismo.

En clave interna de partido, Tudanca ha prometido un Partido Socialista de Castilla y León acorde con "un tiempo nuevo", que sea "respetuoso con la libertad de los militantes" porque se han acabado los tiempos en los que los secretarios generales posicionaban a la militancia.

Luis Tudanca ha realizado estas declaraciones en su intervención de defensa de la gestión de los tres últimos años al frente del PSOE castellanoleonés en un congreso ordinario autonómico en el que mañana saldrá la nueva Ejecutiva en la que volverá a ser secretario general y tendrá como vicesecretaria a Virginia Barcones y como secretaria de Organización a Ana Sánchez.