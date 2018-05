Tudanca formaliza su candidatura a las primarias de PSOE, que serán el 9 de junio

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha formalizado hoy su candidatura para ser el próximo candidato socialista a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2019, en un proceso de primarias que se celebrará en la Comunidad el próximo día 9 de junio.



Tal y como ha expresado en rueda de prensa el también portavoz de su Grupo en las Cortes en la que ha abordado varios asuntos de actualidad política en la Comunidad, a lo largo de esta mañana formalizará su candidatura, coincidiendo con la apertura del plazo en el día de hoy, que estará abierto hasta el próximo 15 de mayo.



En referencia a este proceso electoral, Tudanca ha expresado en repetidas ocasiones que él va a concurrir a estas primarias, algo que ya había anunciado a mediados del pasado mes de abril, porque tiene la "firme aspiración" de ser el próximo presidente de la Junta, algo que no hace como "reto personal", sino como "responsabilidad con el partido y con los ciudadanos".



"Llevo años arremangándome la camisa por el futuro y el presente de Castilla y León", ha manifestado el actual líder autonómico del PSOE en la Comunidad, quien también ha aprovechado su intervención para criticar las "tramas corruptas" del PP-CyL y la Junta y la "inacción y complacencia" de Ciudadanos.



Respecto a otros asuntos, el portavoz socialista se ha manifestado partidario de "renovar con el máximo consenso" al Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, quien lleva desempeñando su cargo en funciones desde hace dos años, aunque, a día de hoy, Tudanca ha asegurado que ese consenso "no existe".



Mismos argumentos ha utilizado para las renovaciones de otras instituciones propias de las Cortes como son el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas que, aunque no tienen la condición prorrogada como el Procurador del Común, si que es "indispensable" que estos cargos se vayan "renovando con el tiempo", ha sentenciado.