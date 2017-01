Una veintena de heridos al hundirse suelo de un bar en Villafáfila

Una veintena de personas han resultado heridas esta madrugada en Villafáfila (Zamora) al hundirse el suelo de un bar y caer a una bodega situada bajo el local hostelero, a unos tres metros de profundidad, según han informado a Efe fuentes municipales y del servicio de Emergencias 112.



Once de los heridos fueron trasladados en transporte sanitario de emergencia a los hospitales de Zamora, León y Benavente mientras que entre siete y nueve se fueron en vehículos particulares a centros sanitarios sin esperar a la llegada de las ambulancias, según ha explicado a la Agencia Efe la concejala y testigo del suceso Berta Susana de Caso.



En la mayoría de los casos las personas heridas presentan torceduras y golpes en los tobillos y la más grave es una joven que tenía la cadera rota y que fue trasladada al hospital Virgen de la Concha de Zamora.



Berta Susana de Caso ha indicado que el suceso ocurrió sobre las cinco menos diez de la mañana de hoy, cuando se encontraban en el establecimiento hostelero unas setenta personas, aunque hasta una hora antes el número de asistentes a la celebración de Nochevieja de ese bar había sido aún mayor.



El negocio se encuentran en la calle Zamora, junto a la Plaza Mayor, y el hundimiento se produjo en la zona central del bar de forma repentina, sin que la gente estuviera botando ni se diera ninguna circunstancia especial, ha detallado esta edil testigo del suceso.



Berta Susana de Caso se encontraba en ese momento en una de las mesas de un lateral del establecimiento hostelero que no se vio afectado por el hundimiento.



En el bar había un pinchadiscos que ponía música y en ese momento algunas personas bailaban, otras hablaban y algunas se encontraban entorno al futbolín, que también cayó a la bodega bajo el suelo.

Entre los heridos hay tanto jóvenes veinteañeros como parejas de entre treinta y cincuenta años tanto de Villafáfila como de las localidades vecinas de San Agustín del Pozo y de Revellinos de Campos que se encontraban en el bar en ese momento.



En su mayoría presentaban esguinces y torceduras de tobillo y antes de la llegada de las ambulancias cuatro de los heridos partieron en un coche a un centro de salud, al menos otros dos heridos de San Agustín del Pozo en otro y una joven a la que trasladó su padre en coche sin esperar la llegada de las ambulancias.

Además, siete de los heridos fueron trasladados en vehículos sanitarios al hospital Virgen de la Concha de Zamora, dos de ellos en las UVIs móviles, mientras otros tres heridos fueron derivados en ambulancia al hospital comarcal de Benavente y el undécimo al complejo asistencial de León.



Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y los bomberos, que apuntalaron el inmueble y corroboraron que no había quedado ninguna persona atrapada entre los escombros.