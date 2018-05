28 de octubre de 2013

Han pasado cinco años, cinco años en los que los recursos se han amontonado con la misma cadencia con la que se acercaban las prescripciones; cinco años en los que la empresa responsable entró en quiebra; cinco años tras los cuales los padres, los hijos, las viudas de los mineros muertos aquel mes de octubre de 2013 en la galería 740 del pozo Emilio del Valle, cuando un soplo de grisú sumía en el luto a La Pola de Gordón, no han podido salir del vientre de la montaña.

Puede que ya nunca recuperen la luz, porque en estos cinco años su caso se ha teñido con la sombra del olvido. Ha caído sobre nosotros el velo de la indiferencia, que es lo mejor para que la justicia sea tuerta, que este es un país en el que no hay ley porque a nadie le interesa, aunque el ministro salga a proferir falacias antes de poner en marcha un comité que no arreglará nada, con el que todo seguirá igual.

No sé si recuerdan la fotografía de Manuel Moure a los pies de aquel cementerio de carbón. Tenía todos los músculos de su cuerpo dedicados a desgarrarse por su hijo, al que aún no habían logrado sacar de su sepultura.Es la imagen del holocausto que esta provincia ha pagado para que España se desarrolle.

La justica es lenta y no tiene medios porque así podemos morir sin que nadie se acuerde, sin que nadie preste atención, sin que nadie rinda cuentas. Han pasado cinco años desde esa foto, cinco años que demuestran que para el Estado las víctimas son despojos. No debemos olvidarlo porque todos tenemos la potencialidad de convertirnos en una de ellas. No lo olviden. Los inmaculados no existen.

La pregunta que hemos de responder es qué partido está dispuesto a dotar a la Justicia de medios, cuál será capaz de taparse los ojos para que sea eficaz, cuál hará lo posible para que los ciudadanos sean iguales ante la ley, aunque eso conlleve que algunos dejen de ser los cerdos de Orwell. Todo lo demás son ilusiones: humo en el cielo, espuma en el mar, nada.