35 años de integración

Estoy de acuerdo con la vicepresidenta. Yo también creo que el futuro pasa por la integración, pero el problema es qué significa, qué quiere decir (si utilizamos la expresión en francés) integración. Cuál es la voluntad de la integración, de la unión, de la fusión de dos realidades cuya conmemoración se acaba de celebrar y que no deja de ser una entelequia por más que los políticos se empeñen en lo contrario. Uno de ellos me decía que las comunidades uniprovinciales han demostrado su inutilidad. Sin embargo, a cualquiera de ellas le ha ido mejor que a León. Hemos sido arrasados por la desmemoria, arrastrados hacia la voracidad de una comunidad que sigue privilegiando a sus hijos mientras extermina a los hijastros con la indigencia y la mendicidad. Ahí tienen a Madrid, a La Rioja, a Asturias. ¿Existe León? Yo creo que no, que no tenemos nada que celebrar con estos 35 años de Estatuto, más que la demostración de que no fue Castilla la que engendró España y luego se empobreció, que ese papel le corresponde a León, y sigue igual, con las tasas de PIB cada vez más bajas, las cifras de pensionistas en crescendo y la despoblación en números rojos, que en poco tiempo veremos al Estado gastándoselas como los bancos, quitándonos dinero para mantener a flote las montañas, los valles y los ríos, decenas o centenares de parques naturales. ¡Tantas reservas de la biosfera y tan poco para comer! Ahí sigue Torneros, sin que nadie se acuerde de qué es lo que pasa con los nudos logísticos creados desde Valladolid para eso de la integración, que dice la vicepresidenta. ¿Dónde están los que deberían recordarlo? ¿O es que nos gusta demasiado la política? La política, el arte de encamarse con quien más convenga, de quitarse de encima los pequeños problemas para pensar en los grandes, o a lo grande, que siempre confluye en uno mismo… espejito, espejito… Y poco a poco, en estos 35 años, hemos ido integrándonos hasta casi desaparecer. Integrar, bonita palabra, a no ser de que se conjugue con el prefijo incorrecto.