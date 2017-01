Como animal de compañía, como regalo envenenado del destino, como rutina confortable, como enigma... acéptalo, acepta este 2017 al que ayer diste el primer biberón, qué año, aún no abrió los ojos y tiene mirada de cabrito el muy mamón... año con su Día de la Bestia, 20 de enero, cuando Trump empiece a mandar y a dar palos al chicano bueno o a matar morito malo, que vete a saber quién es en realidad, porque cuando una vez la Casa Blanca quiso buscar un destructor masivo, eligió un payaso, Sadam, y mira la que se armó de entonces a acá, se ha montado tal circo mundial, que les parieron los payasos tras crecerles los enanos... y ahora, para colmo, les bufan las inmensas minorías emergentes que agitan a todo país a golpe de susto y muelle... o de nuevas ilusiones... el ilusionismo se ha puesto en marcha con la Teletrump, las redes, lo dorado, lo rubio, lo rosa, el oro prometido, el becerro de los cojones de oro, las empresas con coches de oro, las murallas de oro entre naciones blancas doradas y morenas tiznadas... resumido, seguiremos en la rutina histórica, acontecimientos en noria, tranquilos.

No hagas cábalas ni promesas, dijo Sócrates a Octavito, cumple si quieres el rito del añonuevo pintándote algún cambio o sueño razonable, pero no te lo creas, que 2017 tiene el problema de Albacete, sólo le cabe una rima, aunque seguramente será un año... ¡un año cabrón!, replicó Octavito, muy cabrón, así lo anunció ayer a sus devotos el Oráculo de Pedrún en la Fuente del Encanto que hay a medias con Manzaneda y que ya no da berros... hacía un frío pelador... ese oráculo nos convoca ahí cada primer día del año para aventurar lo que nos traerá cada hato de los doce meses... y resulta que éste traerá un parto y tres calamidades: parirán los montes iraníes una prueba nuclear y parirá Israel su Armagedón, se apuntará Corea a la verbena, Rusia querrá arbitrar, los Estados Unidos se llevarán el balón para jugar ellos solos, se calentará un poco más el planeta, se incrementarán los terremotos, el Ártico se derretirá otro tanto, subirán las aguas... y el chiringuito playero irá desapareciendo... otra calamidad.