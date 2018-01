El algoritmo de Sáez Aguado

A mí me pasó algo parecido que a Sáez Aguado, pero al revés. Tenía un follower que me dedicaba piropos esplendorosos y un troll que me injuriaba de manera tenebrosa. Resultaron ser la misma persona. Unas modestas cifras me dieron la clave del engaño, que fue muy fructífero desde el punto de vista informativo. Mi hater particular odiaba a muchas personas más y dejó el rastro de su enferma forma de sentir. Embozarse tras múltiples pseudónimos le llevó a creer que nadie se daría cuenta de que seguía siendo Hyde cuando se hacía pasar por el honorable Jeckyll. Tranquilo, lo peor no lo conté. Destilabas demasiado veneno. ¿Sabes eso de que la envidia (y la inquina) van tan flacas y amarillas porque muerden pero no comen No quise que se me pegara nada, así que te olvidé.

Algo parecido le ha pasado al consejero de Sanidad, que debería dejar las nuevas tecnologías para los profesionales. Los metadatos son una fuente de información muy valiosa, pero para eso hay que saberse humano y falible, no inmaculado, como en la Junta. Supongo que los Mañueco’s boys tendrán más cuidado con estas cosas cuando ventilen las consejerías…

La hagiografía de la Sanidad, de cuya autoría hicieron responsables a los médicos, fue concebida por obra y gracia del mismo ordenador que ordena los recortes. Lee y difunde, pedía el consejero y fue así que el agit pro que diseñó para ir en contra de la marcha blanca del viernes pasado le dejó en el más calamitoso de los ridículos, desnudo y sin plan B. Y todo gracias a Francisco Igea, médico y diputado de Ciudadanos, que recuerda que los jefes de servicio son cargos de libre designación. O sea, que o le das un like al consejero, o puedes olvidarte del puesto, que ya sabemos que esto de ser médico en Castilla y León es una gymkana. El relato de los hechos recuerda mucho a la serie Black Mirror. Sáez Aguado pensó que podía crear un algoritmo para gobernarlos a todos, en plan Sauron, un big data con el que promocionar en base al número de ‘me gustas’ que consigues. #unidaddegestiónclínica.