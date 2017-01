El amenazado sisón común, ave del año

El comité científico de SEO/Birdlife elige al sisón común (Tetrax tetrax), especie asociada a ambientes agrarios y gravemente amenazada, Ave del Año 2017, con objeto de impulsar acciones que mejoren su estado de conservación.



Según los datos provisionales del II Censo Nacional del Sisón, realizado por la organización conservacionista en 2016, su población se ha reducido a la mitad en los últimos diez años y, «de seguir esta tendencia, se acercará a la extinción».



En declaraciones a Efe, Eduardo de Juana, biólogo y ex presidente de SEO/Birdlife, señala que en los años 90 hubo una primera estimación de unos 100.000 machos de la especie en España, «una cifra impensable ahora, en que no quedará ni la quinta parte».



En aquellas primeras prospecciones, «ya notamos que se había concentrado la especie en la Meseta sur y Extremadura, aunque con poblaciones aún muy altas», pero en las últimas décadas «estamos asistiendo a su derrumbe total».



De hecho, en el censo de 2005 «se calculó que había entre 40.000 y 70.000 aves en total y ahora la población puede haber bajado hasta la mitad, entre 20.000 y 30.000 ejemplares», enfatiza el biólogo.



Por eso, «queremos cambiar» su clasificación como Vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y en la Lista Roja de las Aves de Europa a En Peligro, lo que «servirá para llamar la atención, conseguir fondos y obligar a las comunidades autónomas a hacer planes de recuperación». Eduardo De Juana lamentó que al sisón «no se le ha hecho caso, ha pasado desapercibido, porque la gente no lo conoce», y sin embargo es una especie «muy característica» de la península sobre la que España tiene una «enorme responsabilidad», al ser el país europeo que mayores poblaciones alberga.



La evolución negativa de las poblaciones de sisón y del conjunto de las especies asociadas a los campos de cultivo se debe sobre todo a la destrucción o transformación de su hábitat —campos de cereal y pastizales— por prácticas agrícolas intensivas y uso de pesticidas.



Según De Juana, en España «la mayoría de las poblaciones de aves tienen tendencias positivas», gracias a que se ha aliviado mucho la presión humana y a la reforestación, «pero las esteparias van para abajo y el sisón es de las que les va peor».