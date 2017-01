¿Año de 7?... vete

Mucho refrán es ininteligible por su palabreo arcaico o es necio por morir la cosa que lo motivó, pero hay uno cuyo sentido es inéquivoco ayer, hoy o mañana: «Año de 7, deja España y vete».

Terrible, no titubea: ¡vete.!...

Hay una variación del aviso: «Año de 7, toma tu capa y vete».

¿Y por qué el 7?... ¿no es acaso el número cabal de la cabalística, el número superdivino de la muerte, el perfecto?... ¿qué es lo que traen los años en 7 para temerles de ese modo?... ¿no es el 7 el padre de las 7 virtudes, los 7 pecados capitales, las 7 angustias marianas, los 7 días, los 7 sellos del Apocalipsis?...

Pues ahí lo tienes... maldito.

Rogué al dios Google que me mostrara sucesos ocurridos en años acabados en 7 y no se observa ningún mal recurrente o fatalidad que explique el pánico. Son años corrientes y dolientes como el resto (con su más o su menos), no se les huele gafe especial... pero algo terrible debió ver quien inventó y puso a rodar la conseja; y algo también quienes la suscribieron devolviendo el refrán al camino hasta llegar aquí con su enigma... ¿qué sería?... por ejemplo, ¿ocurrió algo que alimentara el horror al 7 hace cien años, en 1917?... pues lo normal: la I Guerra Mundial estaba en su apogeo, la Revolución Rusa llevaba a Lenin al poder y al zar al paredón, la Virgen se aparecía a tres pastorcicos en Fátima, fusilaban en París a Mata Hari y un terremoto destruía casi toda la ciudad de San Salvador... pero también ese año nacían Jose Luis Sampedro o Gloria Fuertes y se publicaba la «Poesía Completa» de Machado y «Platero y yo», de Juan Ramón... palabras-maná necesarias para no ser devorados por el estrépito o el delirio.

En fin, toda la gente que ya tenga decidido emigrar en 2017 se reirá de la maldición; ese ¡vete! les vino en cada año de la última década, o sea, que han tardado en irse; y la sangría no cesará hasta entrados los 20... ¿no recuerda nadie que la Merkel aseguró en 2009 que España no saldría de la crisis hasta el 2020 o 22?... maldita profeta, malditos patitos... a muchos se les hará interminable tanta espera, si es que antes no desesperan o disparatan.