¡Atila!... ¡mata!...

Hay gente que nunca supera el pánico a los perros, incluidos esos peluches repeinados, abrigaditos y de impertinente ladrido que tanto proliferan hoy. Pánico.

Octavito, por ejemplo, nunca ve perros, intuye fieras, lobos. También es cierto que hay algunos perros que aterran... ¿quién no tuvo alguna experiencia mala con el típico ejemplar matón o furioso?... hay gruñidos roncones y rabiados de rilarse patas abajo.

Te entendemos, Octavito, se burló Peláez, ¿alguna pesadilla infantil?...

Pues leed esto: «Un perro mata a su dueño mientras le entrevistaban para la BBC a la puerta de su casa»... ¿qué?, tú, ¿acojona o no?... ahí le tienes, 41 años tenía el tipo y, sin más, se le lanzó al cuello su cuadrada criatura, un «staffordshire bull terrier» (staffy, en pijo), le degolló de una dentellada letal, le crujió la tráquea y, antes de llegar al hospital, ¡difunto que Dios perdone!... supongo que nunca veremos esas imágenes terribles... pensadlo, ¡era su dueño!, lo crió de cachorrito, le daba de comer cada día, jugaba con él y le sacaba a correr por parques y campos para que musculara la traza vigoréxica y macarra que se exige en esta raza inglesa salida de cruces y bastardías... y raza cara (un cachorro aceptable, mil euros; de cuna, dos mil).

Bull terrier, toro terrero.

Octavito rezó al dios Google para informarse y dijo que el bull terrier no es un perro, ¡es un animal!... cuadrao, malencarao, mirada fiera (casi humana), boca buzón, todo boca, mandíbula tenaza, cuello de toro... y baboso... añadió que terrier es madriguera en francés y los terriers de caza son furiosas excavadoras de huras y guaridas de tejones, zorros (con foxterrier), conejos... pero hoy no es un perro de caza, sino de piso o pijo, ya no tiene su monte ni la función para la que manipularon su raza (en aberraciones caninas siempre ganan los ingleses), así que es normal que alguno se transtorne y cavile servirle una venganza fría a su dueño que tantas veces le castiga o grita.

¿Por qué hay gente tan enamorada de perros fieros o taraos?... ¿quizá ellos lo son y sólo sueñan con un asesino a sus órdenes: ¡Atila, mata!?...