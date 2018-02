El baile del dinero

El lunes y el martes declaran algunos de los investigados por el caso de Caja España. Y digo algunos porque el número 3 del PP, Fernando Martínez Maíllo, no ha sido llamado por la juez. Su condición de aforado le hace ascender de manera directa al cielo del Supremo. Así que se barrunta que muchos de los antiguos consejeros se acogerán a su derecho a no declarar. Su estrategia procesal les lleva a pensar que el alto tribunal archivará la causa y las suyas se homologarán. No será tan fácil. Hay antecedentes que demuestran que esa ‘regla’ se puede torcer. La pregunta es si se negarán a responder a la acusación (que no reconocen) o también se quedarán mudos ante las preguntas de la juez y la fiscal.

Este caso es mucho más importante de lo que podamos pensar. Y no por el dinero sino por el mensaje que se dará a la sociedad. Hay indicios para iniciar un juicio oral, indicios que dicen, más allá del lenguaje Aranzadi, que la refinanciación de la deuda del constructor no debió aprobarse. El dinero que debe a día de hoy es la prueba. Dicen que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Un alcalde de pueblo no tiene por qué saber derecho financiero, pero su partido debe supervisar cuál es el límite moral.

Ayer supimos que un grupo filial de Caja España se constituyó en las Islas Caimán. ¿Y? Pues nada. Según el exempleado de Deloitte, «era una práctica habitual de casi todas las cajas en aquellos años para tener un mejor tratamiento fiscal». Mejor tratamiento fiscal… O sea que Hacienda somos todos, menos unas cuantas personas y unas pocas cajas de ahorro. ¡Qué diría el padre Piquer!

A cuento de todo esto, ayer se pasó por León Ana Sánchez, la segunda de a bordo de Tudanca. Le preguntaron por Olga Palacio y Marcos García, dos de los investigados que han entrado por méritos propios en la Ejecutiva Local del PSOE. Sánchez dijo sin sonrojo que la línea roja está en la apertura de juicio oral. Me pregunto que estará pensando de todo esto Begoña Núñez, dimitida por Tudanca hace tres años…